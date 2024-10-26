Askeri Dehasıyla Bilinen Napolyon Bonapart'ın Tavşanlara Yenilmiş Olduğu Gerçeği

Dünya tarihindeki büyük komutanların genelde yenilgileriyle değil, zaferleriyle anıldığını biliriz. Fakat Napolyon için bu durum pek de geçerli değil, onu bozguna uğratan düşman bu sefer ne Rusya ne de İngiltere, yalnızca tavşanlardı!

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