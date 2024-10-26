Askeri Dehasıyla Bilinen Napolyon Bonapart'ın Tavşanlara Yenilmiş Olduğu Gerçeği
Askeri Dehasıyla Bilinen Napolyon Bonapart'ın Tavşanlara Yenilmiş Olduğu Gerçeği
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Tarih, 1807’nin Temmuz ayını gösteriyordu. Napolyon, Tilsit Antlaşmaları'nı imzalayarak Rusya ile savaşı sonlandırmıştı. Bu zaferi kutlamak için başyaveri Alexandre Berthier, bir tavşan avı organize etti.
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Berthier’in emriyle yüzlerce tavşan bir çayırın kenarındaki kafeslere konmuştu. Her şey hazırdı. Napolyon ve ekibi ava başlamak üzereydi ama işler beklenildiği gibi gitmedi.
Tavşanlar, korkup kaçmak yerine Napolyon ve adamlarına doğru hızla atılmaya başladı! Bonapart, bir anda yüzlerce tavşanın arasında kaldı.
İlk başta herkes bu duruma güldü ancak tavşanların inatçı hücumu devam ettikçe gerginlik arttı. Napolyon ve adamları tavşanları uzaklaştırmaya çalıştı ama nafile…
Tarihçi David Chandler’ın belirttiğine göre Napolyon’un menzili ikiye bölüp çevrelerini saran tavşanlar stratejik bir hamleyle Napolyon’un arabasına bile ulaşmıştı.
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Hatta bazı tavşanlar arabaya bile atlamıştı. Sonunda Napolyon ve ekibi geri çekilmek zorunda kaldı, tavşanlar ise savaş alanının yeni sahipleriydi.
Bu kaosun asıl sebebi ise Berthier’in hatasıydı. Tutsak ettikleri tavşanlar, vahşi doğadan değil yerel çiftçilerden satın alınmış evcil tavşanlardı. Yani Napolyon’u bir avcı olarak görmüyorlardı!
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