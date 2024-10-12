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Madagaskar’da Bulunan Bu Gizemli Yerleşim Yerini Kimler İnşa Etmiş Olabilir?

Madagaskar’da Bulunan Bu Gizemli Yerleşim Yerini Kimler İnşa Etmiş Olabilir?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
12.10.2024 - 14:17

Madagaskar’ın güneybatısındaki Teniky bölgesi, yüzyıllardır çözülemeyen bir sır barındırıyor. Yüksek kayalıklarına oyulmuş küçük odalar ve çevresindeki taş duvarlar, hiçbir şeye benzemiyor. 

Peki bu yapılar kimler tarafından ve neden inşa edildi?

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Teniky’nin kayalarına oyulmuş olan bu nişler, diğer hiçbir yerde görülmeyen bir yapıya sahip. Sanki birkaç metre genişliğinde ve derinliğinde küçük odalar gibi görünüyorlar ve bazıları ahşap ya da taş kapılarla kapatılabilecek şekilde tasarlanmış.

Teniky’nin kayalarına oyulmuş olan bu nişler, diğer hiçbir yerde görülmeyen bir yapıya sahip. Sanki birkaç metre genişliğinde ve derinliğinde küçük odalar gibi görünüyorlar ve bazıları ahşap ya da taş kapılarla kapatılabilecek şekilde tasarlanmış.

Madagaskar’da veya Doğu Afrika’da benzer bir yapı bulunamasa da bu nişler, İran’daki Zoroastrian arkeolojik bölgelerinde bulunan gömü nişlerine oldukça benziyor.

Madagaskar’da veya Doğu Afrika’da benzer bir yapı bulunamasa da bu nişler, İran’daki Zoroastrian arkeolojik bölgelerinde bulunan gömü nişlerine oldukça benziyor.

Özellikle bu nişlerin İran’daki Zoroastrian mezarlıklarına benzerliği göz önüne alındığında, yerleşimin daha eski bir tarihe ait olabileceği fikri ağır bastı.

Özellikle bu nişlerin İran’daki Zoroastrian mezarlıklarına benzerliği göz önüne alındığında, yerleşimin daha eski bir tarihe ait olabileceği fikri ağır bastı.

Radyokarbon tarihleme ile yapılan analizler, bölgede bulunan kömür parçalarının M.S. 10. ve 12. yüzyıllara tarihlendiğini gösteriyor. Bu da Portekizlilerin bölgeye ulaşmasından çok daha önce yapıların var olduğunu ortaya koyuyor.

Radyokarbon tarihleme ile yapılan analizler, bölgede bulunan kömür parçalarının M.S. 10. ve 12. yüzyıllara tarihlendiğini gösteriyor. Bu da Portekizlilerin bölgeye ulaşmasından çok daha önce yapıların var olduğunu ortaya koyuyor.

Zoroastrianizm, Pers İmparatorluğu'nun resmi diniydi ve Zoroastrianlar, ölüleri toprağa gömmeyi doğayı kirletici bir eylem olarak gördükleri için onları kayalara oyulmuş nişlerde sergiliyor ya da kemiklerini saklıyorlardı.

Zoroastrianizm, Pers İmparatorluğu'nun resmi diniydi ve Zoroastrianlar, ölüleri toprağa gömmeyi doğayı kirletici bir eylem olarak gördükleri için onları kayalara oyulmuş nişlerde sergiliyor ya da kemiklerini saklıyorlardı.

Teniky’deki nişlerin bu eski gömme yöntemini yansıtıyor olabileceği düşünülüyor.

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Bilim insanları, Zoroastrian sürgünlerinin İslam’ın yükselişiyle birlikte Pers İmparatorluğu’ndan kaçmış olabileceklerini ve Madagaskar’da uzak bir cennet arayışına girdiklerini düşünüyor.

Bilim insanları, Zoroastrian sürgünlerinin İslam’ın yükselişiyle birlikte Pers İmparatorluğu’ndan kaçmış olabileceklerini ve Madagaskar’da uzak bir cennet arayışına girdiklerini düşünüyor.

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