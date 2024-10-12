Madagaskar’da Bulunan Bu Gizemli Yerleşim Yerini Kimler İnşa Etmiş Olabilir?

Madagaskar’ın güneybatısındaki Teniky bölgesi, yüzyıllardır çözülemeyen bir sır barındırıyor. Yüksek kayalıklarına oyulmuş küçük odalar ve çevresindeki taş duvarlar, hiçbir şeye benzemiyor.

Peki bu yapılar kimler tarafından ve neden inşa edildi?

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