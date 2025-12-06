onedio
Eda Ece ve İbrahim Selim’in Oyunculuğu Eleştiri Aldı

Elif Sude Yenidoğan
06.12.2025 - 15:38

Dikey dizi formatı ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Dijital platformlarda artık dikey dizilere de yer veriliyor. Kısa kısa bölümleriyle izleyiciyi sıkmadan ilerleyen dikey dizilere bir yenisi de yakın zamanda eklendi. Eda Ece ve İbrahim Selim’in başrolü paylaştığı “Yeni Nesil Aile” oyunculuk performansı konusunda eleştiri aldı.

İşte diziden bir kesit 👇

Dizide Eda Ece ve İbrahim Selim’e Sumru Yavrucuk da eşlik ediyor.

Dizinin konusu ise modern ebeveynlik ve geleneksel aile bağları üzerine bir komedi. Toplamda kısa kısa olmak üzere 58 bölüm olarak planlanan dizi komedi olsa da izleyiciler oyunculuk performansları konusunda tatmin olmadı. “Dikey dizi formatında olduğu için mi böyle” diye sorular da geldi.

