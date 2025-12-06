Eda Ece ve İbrahim Selim’in Oyunculuğu Eleştiri Aldı
Dikey dizi formatı ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Dijital platformlarda artık dikey dizilere de yer veriliyor. Kısa kısa bölümleriyle izleyiciyi sıkmadan ilerleyen dikey dizilere bir yenisi de yakın zamanda eklendi. Eda Ece ve İbrahim Selim’in başrolü paylaştığı “Yeni Nesil Aile” oyunculuk performansı konusunda eleştiri aldı.
İşte diziden bir kesit 👇
Dizide Eda Ece ve İbrahim Selim’e Sumru Yavrucuk da eşlik ediyor.
