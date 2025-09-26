onedio
article/comments
article/share
Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.09.2025 - 16:11

“19-26 Eylül tarihlerinde yaşanan skandal magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? Merak edilen tüm gelişmeleri sizler için derledik…”

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü hayatını kaybetti!

Yalova'daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. 'İntihar' iddialarını oğlu ve asistanı kesin bir dille yalanladı.

Tolga Akış ve Gizem Kaya dünyaevine girdi!

Hypers Studio'nun kurucusu, Manifest'in mimarı olarak tanınan Tolga Akış, Manifest'e açılan soruşturmanın ardından sessizliğe gömülmüştü. Son olarak bir süredir ilişkisi olan sevgilisi Gizem Kaya ile evlendiği paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Burcu Esmersoy yanlışlıkla kocasını ifşa etti!

Burcu Esmersoy, sosyal medya kazasıyla gündeme oturdu. Paylaşımında arkasındaki aynaya yansıyan çırılçıplak kocasını fark etmeyen Burcu Esmersoy, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Hülya Avşar'ın yıllar önceki "Sadettin beni şutladı" açıklaması tekrar gündem oldu!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ile yıllar önce aşk yaşayan Hülya Avşar bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in doktorluk yaptığı yer gündem oldu.

2024 yılında Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen doktorluk için Bingöl'e atanmış ancak gitmemişti. Yeni görev yeri ortaya çıktı.

Sadettin Saran'ın güzellerle dolu aşk defteri gündem oldu!

Fenerbahçe'nin yeni dönem başkanı Sadettin Saran magazinin de radarında olan bir isim. Adı bu zamana kadar birçok güzelle anıldı.

Sabahların Sultanı Seda Sayan'ın bir günde tükettikleri ortalığı karıştırdı!

Seda Sayan, paylaştığı beslenme alışkanlıklarıyla X’te ortalığı fena birbirine kattı.

Ünlü oryantal Asena boşandı.

2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya taşınan Asena'nın tazminatsız sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Ece Erken, Gel Konuşalım programında ihanet iddialarını gündeme taşıdı.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
