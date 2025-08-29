Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
“22-29 Ağustos tarihlerinde yaşanan skandal magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? Merak edilen tüm gelişmeleri sizler için derledik…”
Anıl Emre Daldal’dan Eski Sevgilisi Mina Solak ve Tolga Akış’a Dava
Pelin Akil ile Anıl Altan’ın Evliliği Resmi Olarak Sonlandı
Tayanç Ayaydın’dan Taciz İddialarına İlk Açıklama: “Düşüncesiz Davranmış Olabilirim”
Tayanç Ayaydın’ın Özür Açıklamasına Doğa Lara Akkaya’dan Sert Tepki: “Daha Fazlası Var”
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Nedeni Belli Oldu!
Gündemi Sarsan Taciz İddialarının Ardından Mesut Süre’nin “İlişki Testi” Programı İptal Edildi
Başak Karahan, Enes Batur’a 5 Kuruşluk Manevi Tazminat Davası Açtı
Arzu Sabancı’nın Manidar Paylaşımı Hande Erçel – Hakan Sabancı Ayrılığını Gündeme Taşıdı
Sadettin Saran Duygulandırdı: Kızı Lal’ın Düğününde Gözyaşlarını Tutamadı
Taciz İddiaları Sonrası: Ozan Güven, “7 Kocalı Hürmüz” Müzikalinin Kadrosundan Ayrıldı
Fotoğrafçı Dilan Bozyel, Mehmet Yılmaz Ak Hakkında Çarpıcı İddialarda Bulundu!
