Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Meslektaşı Doğa Lara Akkaya tarafından taciz mesajları ifşa edilen Tayanç Ayaydın, sosyal medyada dile getirdiği özürle olayı ‘tek bir düşüncesiz mesaj’ olarak tanımlamış ve hukuki sürece başvuracağını duyurmuştu. Ancak Akkaya, bu açıklamaya cevap olarak mesajlara dair daha fazlası olduğunu belirtti: 'Bu açıklamayı yaptığıma inanamıyorum… Daha fazla ekran görüntüsü var, isterseniz çıkarırım…' diyerek Ayaydın’ın açıklamalarını yetersiz ve inandırıcı bulmadığını vurguladı.