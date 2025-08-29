onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2025 - 17:38

“22-29 Ağustos tarihlerinde yaşanan skandal magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? Merak edilen tüm gelişmeleri sizler için derledik…”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anıl Emre Daldal’dan Eski Sevgilisi Mina Solak ve Tolga Akış’a Dava

Anıl Emre Daldal’dan Eski Sevgilisi Mina Solak ve Tolga Akış’a Dava

Taciz ifşası iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Anıl Emre Daldal, eski sevgilisi Mina Solak ve Manifest kurucusu Tolga Akış’a hakaret, iftira ve gizlilik ihlali gerekçeleriyle dava açtı. Daldal, Mina’nın ilk etapta kendisini desteklediğini ancak sonrasında ayrılmak istediğini söyledi. Olayın ardından Mina’ya sosyal medyada büyük destek yağdı.

Pelin Akil ile Anıl Altan’ın Evliliği Resmi Olarak Sonlandı

Pelin Akil ile Anıl Altan’ın Evliliği Resmi Olarak Sonlandı

Aylardır magazin çevrelerini meşgul eden Pelin AkilAnıl Altan ayrılığı, sonunda resmiyet kazandı. “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık” diyen ünlü oyuncu, boşanmanın tamamlandığını doğruladı; ancak çift, ikiz kızları için ebeveynlik bağlarını sürdürmeye devam edeceklerini paylaştı.

Tayanç Ayaydın’dan Taciz İddialarına İlk Açıklama: “Düşüncesiz Davranmış Olabilirim”

Tayanç Ayaydın’dan Taciz İddialarına İlk Açıklama: “Düşüncesiz Davranmış Olabilirim”

Oyuncu Tayanç Ayaydın, meslektaşı Doğa Lara Akkaya’nın sosyal medyada gündeme getirdiği taciz iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu. Ayaydın, 2022’de birlikte çalıştıkları set döneminde kendisinden gelen bir mesajla ilgili, 'düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim' diyerek açıklama yaptı ve özür diledi.

Tayanç Ayaydın’ın Özür Açıklamasına Doğa Lara Akkaya’dan Sert Tepki: “Daha Fazlası Var”

Tayanç Ayaydın’ın Özür Açıklamasına Doğa Lara Akkaya’dan Sert Tepki: “Daha Fazlası Var”

Meslektaşı Doğa Lara Akkaya tarafından taciz mesajları ifşa edilen Tayanç Ayaydın, sosyal medyada dile getirdiği özürle olayı ‘tek bir düşüncesiz mesaj’ olarak tanımlamış ve hukuki sürece başvuracağını duyurmuştu. Ancak Akkaya, bu açıklamaya cevap olarak mesajlara dair daha fazlası olduğunu belirtti: 'Bu açıklamayı yaptığıma inanamıyorum… Daha fazla ekran görüntüsü var, isterseniz çıkarırım…' diyerek Ayaydın’ın açıklamalarını yetersiz ve inandırıcı bulmadığını vurguladı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Nedeni Belli Oldu!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Nedeni Belli Oldu!

Magazin kulislerinde uzun süre konuşulan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti ayrıldı. “Gel Konuşalım” programında sunucu Ece Erken’in paylaştığı bilgiye göre, ayrılığın ardındaki temel neden evliliğe hazır olan Erçel’le evlilik fikrini destekleyen Sabancı arasında değil; Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermemesi oldu. İddialara göre, Arzu Hanım bu ilişkiye başından beri mesafeli durdu ve evlilik planına sıcak bakmadı, bu da çifti yollarını ayırmaya iten son adım oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gündemi Sarsan Taciz İddialarının Ardından Mesut Süre’nin “İlişki Testi” Programı İptal Edildi

Gündemi Sarsan Taciz İddialarının Ardından Mesut Süre’nin “İlişki Testi” Programı İptal Edildi

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan taciz iddialarının ardından, tanınmış stand-up sanatçısı ve sunucu Mesut Süre ile yollar ayrıldı; uzun süredir devam eden YouTube programı “İlişki Testi”, yapımcısı tarafından iptal edildi. Yapımcı şirket İda İletişim, “bir daha birlikte çalışmayacaklarını”, “mağdurların yanında olduklarını” ve “sayfalarını ses çıkarmak adına ayıracaklarını” belirten resmi bir duyuru yayımladı.

Başak Karahan, Enes Batur’a 5 Kuruşluk Manevi Tazminat Davası Açtı

Başak Karahan, Enes Batur’a 5 Kuruşluk Manevi Tazminat Davası Açtı

Dijital içerik üreticisi Başak Karahan, eski sevgilisi YouTuber Enes Batur’a yönelik sosyal medya paylaşımlarının kendisine yönelik “psikolojik şiddet ve sistematik taciz” içerdiğini belirterek, sadece 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı ve koruma kararı talebinde bulundu. Karahan, bu adımı kendi mücadelesi kadar fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan tüm kadınlar adına attığını söyledi.

Arzu Sabancı’nın Manidar Paylaşımı Hande Erçel – Hakan Sabancı Ayrılığını Gündeme Taşıdı

Arzu Sabancı’nın Manidar Paylaşımı Hande Erçel – Hakan Sabancı Ayrılığını Gündeme Taşıdı

Üç yıl süren ilişkilerini sonlandırdıkları iddia edilen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinden, ayrılığın perde arkasını işaret eden önemli bir hamle geldi. Erçel, sosyal medya hesabından Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını silerken; ilişkide evliliğe karşı çıkan Arzu Sabancı, Instagram’da paylaştığı “Cehalet de uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır” mesajıyla dikkat çekici bir göndermede bulundu. Bu hamle, magazin kulislerinde “sakin ama etkili tepki” olarak yorumlanırken, ayrılığın aile baskısından kaynaklandığı öne sürüldü

Sadettin Saran Duygulandırdı: Kızı Lal’ın Düğününde Gözyaşlarını Tutamadı

Sadettin Saran Duygulandırdı: Kızı Lal’ın Düğününde Gözyaşlarını Tutamadı

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, kızı Lal Saran ile Tolga İrdem’in nikah töreninde duygusal anlar yaşadı. Çanakkale, Assos’taki aile evinde gerçekleşen düğünde gelinliği eşliyle nikâh masasına yürüyen Saran, gözyaşlarına hâkim olamadı; bu dokunaklı anlar davetlilerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti.

Taciz İddiaları Sonrası: Ozan Güven, “7 Kocalı Hürmüz” Müzikalinin Kadrosundan Ayrıldı

Taciz İddiaları Sonrası: Ozan Güven, “7 Kocalı Hürmüz” Müzikalinin Kadrosundan Ayrıldı

Oyuncu Ozan Güven, şiddet suçlamaları sonrası büyük tepki çeken “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinden çekildi. Yapımcı TiyatroTR, Güven’in “son gelişmelerin proje ve ekip ruhuna zarar vermesini engellemek adına” projeden ayrılma talebinde bulunduğunu açıkladı. Çekilme kararı, kamuoyu baskısı ve Çağla Şıkel’in tavrının ardından geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fotoğrafçı Dilan Bozyel, Mehmet Yılmaz Ak Hakkında Çarpıcı İddialarda Bulundu!

Fotoğrafçı Dilan Bozyel, Mehmet Yılmaz Ak Hakkında Çarpıcı İddialarda Bulundu!

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 16 yaşındayken uzaktan akrabası olduğunu söylediği oyuncu Mehmet Yılmaz Ak tarafından silah zoruyla tacize uğradığını iddia etti. Bozyel, sessiz kalmasının nedenini “kan davası çıkabileceği” korkusuna bağlayarak uzun süre bu travmayı sakladığını belirtti. İddiaların ardından sessizliğini bozan Yılmaz Ak ise suçlamaları kesin bir dille reddederek, “gerçeklik payı olmayan çirkin ithamlar” diyerek, avukatları aracılığıyla hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın