Gelin Kaynana Polemiği Yüzünden Gerilen Reynmen ve Annesi Nasibe Yılmaz Aralarındaki Buzları Eritti!

Ecem Dalgıçoğlu
04.10.2025 - 23:02

Son dönemde aile içi gerginlikleriyle gündeme gelen Reynmen ve annesi Nasibe Yılmaz, son paylaşımlarıyla adlarından bahsettirdi. Hem Reynmen'in eşi Emire Cansu Kurtaran hem de oğluyla sosyal medyada birbirlerini silen, göndermeli paylaşımlarına da bir an olsun ara vermeyen Nasibe Hanım'dan tüm yaşananların ardından gelen bu paylaşım, aralarındaki buzların eridiğine dair sinyaller verdi!

Reynmen ve eşi Emire Cansu Kurtaran ile annesi Nasibe Yılmaz Aktaş arasında son dönemde sosyal medya üzerinden gerginlikler yaşanmıştı.

Hadise'nin sahne şovuna yönelik eleştirileri, gelin ve kayınvalidenin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bırakmalarına yol açmıştı.

Ardından Reynmen de annesiyle gerilmiş, göndermeli paylaşımlar ise magazin manşetlerine yerleşmişti.

Nasibe Yılmaz, Jennifer Lopez konserinde geliniyle ilgili sorulara, 'Engellemedim, takipten çıktım' şeklinde yanıt vermiş ikilinin arasındaki soğukluk o görüntülerde net bir şekilde hissedilmişti.

Konser anında göze fena batan kaynana gelin atışmasından bahsetmiştik:

Özellikle Hadise olayının ardından sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmaları ve Nasibe Yılmaz'ın yaptığı göndermeli paylaşımlar, aralarındaki gerginliği gözler önüne sererken açıklamalar da ardı ardına gelmişti.

'Seni çok seviyorum oğlum. Gelinimi de seviyorum tabii. Onun bana bir zararı yok ki...' ifadelerini kullanan annesine 'Anne-oğul arasında küslük olmaz' diyerek yanıt veren Reynmen  daha önce de 'Annen de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemiyorsun ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok' ifadelerini kullanmıştı.

Reynmen'in olaya dair ilk açıklaması ise çok ses getirmişti:

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın son paylaşımı ise ikili arasındaki buzların eridiğine dair umut verici sinyaller verdi!

Nasibe Yılmaz'ın sosyal medya hesabında küs olduğu oğlu Reynmen ve küçük oğlu Hamza'yı birlikte paylaşması, aile içindeki gerginliğin azaldığını düşündürürken gelin hanım ise yine ortalıkta görülmedi!

Reynmen'in 'Melek' adlı şarkısını da hikayesine ekleyen Nasibe Hanım'ın bir sonraki hamlesini merakla bekliyoruz!

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
