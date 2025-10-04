Gelin Kaynana Polemiği Yüzünden Gerilen Reynmen ve Annesi Nasibe Yılmaz Aralarındaki Buzları Eritti!

'Seni çok seviyorum oğlum. Gelinimi de seviyorum tabii. Onun bana bir zararı yok ki...' ifadelerini kullanan annesine 'Anne-oğul arasında küslük olmaz' diyerek yanıt veren Reynmen daha önce de 'Annen de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemiyorsun ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok' ifadelerini kullanmıştı.