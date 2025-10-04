Gelin Kaynana Polemiği Yüzünden Gerilen Reynmen ve Annesi Nasibe Yılmaz Aralarındaki Buzları Eritti!
Son dönemde aile içi gerginlikleriyle gündeme gelen Reynmen ve annesi Nasibe Yılmaz, son paylaşımlarıyla adlarından bahsettirdi. Hem Reynmen'in eşi Emire Cansu Kurtaran hem de oğluyla sosyal medyada birbirlerini silen, göndermeli paylaşımlarına da bir an olsun ara vermeyen Nasibe Hanım'dan tüm yaşananların ardından gelen bu paylaşım, aralarındaki buzların eridiğine dair sinyaller verdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reynmen ve eşi Emire Cansu Kurtaran ile annesi Nasibe Yılmaz Aktaş arasında son dönemde sosyal medya üzerinden gerginlikler yaşanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle Hadise olayının ardından sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmaları ve Nasibe Yılmaz'ın yaptığı göndermeli paylaşımlar, aralarındaki gerginliği gözler önüne sererken açıklamalar da ardı ardına gelmişti.
Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın son paylaşımı ise ikili arasındaki buzların eridiğine dair umut verici sinyaller verdi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın