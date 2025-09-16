Dünyaca Ünlü Pilot Lewis Hamilton'dan Dikkat Çeken Gazze Paylaşımı

'Gazze'deki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son iki yılda, nüfusun %10'undan fazlası öldü veya yaralandı - bu, on binlerce çocuğu da içeriyor - ve bu sayı artmaya devam ediyor. Gazze'deki son baskın, yüz binlerce insanı evlerinden etti; hastaneler, şerit boyunca zaten açlık çeken ve bombalamaların kurbanı olanlarla başa çıkmakta zorlanıyor ve bu durum asla bitmeyecek gibi görünüyor.

Bugün, bir BM soruşturma komisyonu Gazze'de olanları soykırım olarak nitelendirdi. İnsan olarak, buna seyirci kalıp bu durumun devam etmesine izin veremeyiz.'

'Bu kadar çok trajedi karşısında çaresiz hissetmemek zor, ama sadece durup bir şey yapmamak mümkün değil.

Filistin halkına yardım etmek için harika işler yapan inanılmaz kuruluşlar var ve bu işleri yapabilmek için fona ihtiyaçları var.

Ben, ihtiyacı olanlara yardım etmek için durmaksızın çalışan üç kuruma bağış yaptım.

Eğer elinizde yardım edebileceğiniz bir şey varsa, bana katılırsanız minnettar olurum.'