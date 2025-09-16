Dünyaca Ünlü Pilot Lewis Hamilton'dan Dikkat Çeken Gazze Paylaşımı
Kariyerinde Mercedes ve McLaren'le kazandığı 7 şampiyonluğu olan ve rekorunu Michael Schumacher ile paylaşan Ferrari'nin Britanyalı F1 pilotu Lewis Hamilton Instagram hesabı üzerinden İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çekti. Gazze'deki soykırımı durdurun diyen efsane pilot Filistin için çalışan STK'lar için de destek çağrısında bulundu.
Lewis Hamilton pistteki başarılarının yanısıra projeleriyle de dikkat çekiyor.
