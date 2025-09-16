onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Dünyaca Ünlü Pilot Lewis Hamilton'dan Dikkat Çeken Gazze Paylaşımı

Dünyaca Ünlü Pilot Lewis Hamilton'dan Dikkat Çeken Gazze Paylaşımı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2025 - 18:58

Kariyerinde Mercedes ve McLaren'le kazandığı 7 şampiyonluğu olan ve rekorunu Michael Schumacher ile paylaşan Ferrari'nin Britanyalı F1 pilotu Lewis Hamilton Instagram hesabı üzerinden İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çekti. Gazze'deki soykırımı durdurun diyen efsane pilot Filistin için çalışan STK'lar için de destek çağrısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

'Gazze'deki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son iki yılda, nüfusun %10'undan fazlası öldü veya yaralandı - bu, on binlerce çocuğu da içeriyor - ve bu sayı artmaya devam ediyor. Gazze'deki son baskın, yüz binlerce insanı evlerinden etti; hastaneler, şerit boyunca zaten açlık çeken ve bombalamaların kurbanı olanlarla başa çıkmakta zorlanıyor ve bu durum asla bitmeyecek gibi görünüyor.

Bugün, bir BM soruşturma komisyonu Gazze'de olanları soykırım olarak nitelendirdi. İnsan olarak, buna seyirci kalıp bu durumun devam etmesine izin veremeyiz.'

'Bu kadar çok trajedi karşısında çaresiz hissetmemek zor, ama sadece durup bir şey yapmamak mümkün değil. 

Filistin halkına yardım etmek için harika işler yapan inanılmaz kuruluşlar var ve bu işleri yapabilmek için fona ihtiyaçları var.

Ben, ihtiyacı olanlara yardım etmek için durmaksızın çalışan üç kuruma bağış yaptım.

Eğer elinizde yardım edebileceğiniz bir şey varsa, bana katılırsanız minnettar olurum.'

Lewis Hamilton pistteki başarılarının yanısıra projeleriyle de dikkat çekiyor.

Lewis Hamilton pistteki başarılarının yanısıra projeleriyle de dikkat çekiyor.

Ünlü sporcunun eğitim, sosyal adalet, çevre gibi konularda şimdiye kadar 24 milyon pound'un üzerinde bağış yaptığı tahmin ediliyor. Dünyanın pek çok yerinde çocukların eğitimi, savaş bölgelerine gıda yardımı gibi pek çok projeye öncülük yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın