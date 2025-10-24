onedio
Film Değil, Gerçek: İşte Tarihin En Büyük Soygunları!

Film Değil, Gerçek: İşte Tarihin En Büyük Soygunları!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.10.2025 - 13:04

Dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Louvre'da 19 Ekim sabahı büyük bir soygun gerçekleşti. Hırsızlar, paha biçilemez kraliyet mücevherlerini gündüz saatlerinde çaldı! Scooterla olay yerini terk eden hırsızların güvenlikteki boşluklardan yararlandığı ortaya çıktı. Bütün dünya 'film sahnesi gibi' denilen bu olayı konuşurken BBC, tarihin en cesur soygunlarını derledi. 

Meksika, Almanya, İran...

İşte tarihin en büyük soygunları!

Meksika'da Maya Kralı Pakal'ın yeşim "ölüm maskesi" çalındı.

Meksika'da Maya Kralı Pakal'ın yeşil "ölüm maskesi" çalındı.

Tarihler, 1985'in Noel Arifesi'ni gösteriyordu. Meksikalıların çoğu evinde ailesiyle vakit geçirirken iki hırsız Ulusal Antropoloji Müzesi'ne havalandırma boşluğundan sürünerek girdi. Soygunda Maya ve Zapotek kültürüne ait 100'den fazla paha biçilmez Kolomb öncesi eser çalındı. Eserlerin en önemlisi ise Maya Kralı Pakal'ın Yeşim ölüm maskesiydi. 

Ulusal Antropoloji Enstitüsü'nden Felipe Solis, 'Çaldıkları şey tarihimizin pazarlık konusu olmayan, paha biçilmez antropolojik değere sahip bir parçası' demişti.

Yapılan araştırmalar sonucunda soygunu 21 yaşındaki üniversite öğrencileri Carlos Perches ve Ramon Sardina'nın yaptığı ortaya çıktı. Öğrenciler soygunu planlamak için 6 aydan fazla bir zaman harcamış ve müzeyi 50'den fazla kez ziyaret etmişti!

Çalınan parçalardan bazıları dört yıl sonra ele geçirildi.

Almanya'da Saksonya'nın yöneticisi Güçlü Augustus'un hazine deposu soyuldu.

Almanya'da Saksonya'nın yöneticisi Güçlü Augustus'un hazine deposu soyuldu.

Almanya Dresden Kalesi yakınlarında 25 Kasım 2019'da bir yangın çıktı. Yangında elektrikler kesildi. Bu karanlığın amacı ise daha büyüktü! Bir hırsız çetesi, birkaç dakika içinde tarihi Yeşil Kasa'ya girdi. Kasa, 18. yüzyılda Saksonya'nın yöneticisi Güçlü Augustus'un hazine deposuydu. İçinde yüzlerce paha biçilmez mücevher ve elmas vardı.

Demir parmaklıklar söküldü, özenle korunan tören kılıcı, elmaslarla süslü apoletler, taçlar ve düğmeler çalındı. Operasyon 10 dakika sürdü ve kraliyetin hazinesi boşaltıldı.

Kaçışları da elbette planlıydı! Hırsız çetesi, izlerini yok etmek için odanın üzerine köpüklü yangın söndürücü sıktı. Kaçtıkları arabayı bir otoparka bıraktılar ve arabayı da ateşe verdiler. 

Mücevherlerin bir kısmı hasarsız kurtarıldı ancak 12 milyon dolar değerindeki Saksonya Beyaz Taşı adı verilen nadir bir elmas da dahil olmak üzere birkaç parça hala bulunamadı.

İran'ın Ulusal Mücevher Hazinesi Safevi, Afşar, Kaçar ve Pehlevi hanedanlarının koleksiyonundan oluşuyor.

İran'ın Ulusal Mücevher Hazinesi Safevi, Afşar, Kaçar ve Pehlevi hanedanlarının koleksiyonundan oluşuyor.

Safevi, Afşar, Kaçar ve Pehlevi hanedanları tarafından oluşturulan koleksiyon, dünyanın en değerli taşlarına ve kraliyet kıyafetlerine sahip. Bu koleksiyon,  çelik kapıların ardında ve silahlı muhafızların gözetimi altında tutuluyor. 

Ancak 1979 Devrimi sırasında, mücevherlerin kaybolduğundan korkulmuştu. Daha sonra detaylı bir envanter çıkarılmış ve hazinenin tamamının korunduğu görülmüştü. 

Hazinenin en değerli parçalarından biri de kurşun geçirmez cam levhalarla korunan, devasa pembe bir elmas olan ve 'Işık Denizi' anlamına gelen Darya-ye Nur. Yaklaşık 182 karat ağırlığındaki bu taş, dünyanın bilinen en büyük pembe kesim elmaslarından biridir. Tarihinin ise Hindistan'daki Babür saraylarından Fars krallarının taç giyme salonlarına kadar uzanır. 

İran ulusal mücevher hazinesinin değerinin tahmin edilemeyecek kadar yüksek olduğu belirtiliyor ve halkın bu hazineye erişimi de oldukça kısıtlı. Koleksiyona yalnızca rehberli turlarla giriş yapılıyor ve telefon, çanta, fotoğraf makinesi gibi eşyalar da yasak.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
