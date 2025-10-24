Film Değil, Gerçek: İşte Tarihin En Büyük Soygunları!

Almanya Dresden Kalesi yakınlarında 25 Kasım 2019'da bir yangın çıktı. Yangında elektrikler kesildi. Bu karanlığın amacı ise daha büyüktü! Bir hırsız çetesi, birkaç dakika içinde tarihi Yeşil Kasa'ya girdi. Kasa, 18. yüzyılda Saksonya'nın yöneticisi Güçlü Augustus'un hazine deposuydu. İçinde yüzlerce paha biçilmez mücevher ve elmas vardı.

Demir parmaklıklar söküldü, özenle korunan tören kılıcı, elmaslarla süslü apoletler, taçlar ve düğmeler çalındı. Operasyon 10 dakika sürdü ve kraliyetin hazinesi boşaltıldı.

Kaçışları da elbette planlıydı! Hırsız çetesi, izlerini yok etmek için odanın üzerine köpüklü yangın söndürücü sıktı. Kaçtıkları arabayı bir otoparka bıraktılar ve arabayı da ateşe verdiler.

Mücevherlerin bir kısmı hasarsız kurtarıldı ancak 12 milyon dolar değerindeki Saksonya Beyaz Taşı adı verilen nadir bir elmas da dahil olmak üzere birkaç parça hala bulunamadı.