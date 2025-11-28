onedio
Evrim Akın, Asena Keskinci'yle 7 Yıl Önceki Mesajlarını Paylaştı

Evrim Akın, Asena Keskinci'yle 7 Yıl Önceki Mesajlarını Paylaştı

Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 20:07

Evrim Akın ve Asena Keskinci olayında sular bir türlü durulmuyor. Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci, TikTok hesabında yayınladığı videolarla Evrim Akın hakkında şoke eden iddialarda bulunmuştu. Sette şiddet ve zorbalık uyguladığı iddia edilen Evrim Akın tüm suçlamaları reddederken bugün yaptığı bir basın açıklamasıyla iddiaları yeniden reddetti. Evrim Akın açıklamalarının ardından Instagram hesabından Asena Keskinci'yle 7 yıl önceki mesajlaşmalarını yayınladı.

Bir dönemin çocuk oyuncusu Asena Keskinci, Bez Bebek'te beraber rol aldığı Evrim Akın hakkında şaşırtan iddialarda bulunmuştu.

Bir dönemin çocuk oyuncusu Asena Keskinci, Bez Bebek'te beraber rol aldığı Evrim Akın hakkında şaşırtan iddialarda bulunmuştu.

Evrim Akın'ın boşanmak üzere olan anne ve babasının arasını yapmak için kendisiyle konuştuğunu fakat ardından babasıyla sevgili olduğunu iddia eden Keskinci ayrıca Bez Bebek setinde Akın'dan zorbalık ve şiddet gördüğünü belirtmişti.

Evrim Akın, bugün düzenlediği basın açıklamasıyla iddiaları kesin bir dille reddetti. Gözyaşları içinde açıklama yapan Evrim Akın kimseye şiddet uygulamadığını ve Asena Keskinci'nin babasının numarasını almadığını belirtti. Evrim Akın, açıklamalarının ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Evrim Akın, Instagram'dan Asena Keskinci'yle 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı.

Evrim Akın, Instagram'dan Asena Keskinci'yle 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı.

Asena Keskinci'nin kendisine 2018 yılında attığı mesajları yayınlayan Evrim Akın, genç oyuncuyla geçmiş yıllarda hiçbir sorunu olmadığını bu mesajlarla ifşa etti.

