Evrim Akın, Asena Keskinci'yle 7 Yıl Önceki Mesajlarını Paylaştı

Evrim Akın'ın boşanmak üzere olan anne ve babasının arasını yapmak için kendisiyle konuştuğunu fakat ardından babasıyla sevgili olduğunu iddia eden Keskinci ayrıca Bez Bebek setinde Akın'dan zorbalık ve şiddet gördüğünü belirtmişti.

Evrim Akın, bugün düzenlediği basın açıklamasıyla iddiaları kesin bir dille reddetti. Gözyaşları içinde açıklama yapan Evrim Akın kimseye şiddet uygulamadığını ve Asena Keskinci'nin babasının numarasını almadığını belirtti. Evrim Akın, açıklamalarının ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.