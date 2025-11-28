Evrim Akın, Asena Keskinci'yle 7 Yıl Önceki Mesajlarını Paylaştı
Evrim Akın ve Asena Keskinci olayında sular bir türlü durulmuyor. Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci, TikTok hesabında yayınladığı videolarla Evrim Akın hakkında şoke eden iddialarda bulunmuştu. Sette şiddet ve zorbalık uyguladığı iddia edilen Evrim Akın tüm suçlamaları reddederken bugün yaptığı bir basın açıklamasıyla iddiaları yeniden reddetti. Evrim Akın açıklamalarının ardından Instagram hesabından Asena Keskinci'yle 7 yıl önceki mesajlaşmalarını yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin çocuk oyuncusu Asena Keskinci, Bez Bebek'te beraber rol aldığı Evrim Akın hakkında şaşırtan iddialarda bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evrim Akın, Instagram'dan Asena Keskinci'yle 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın