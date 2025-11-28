Evrim Akın'ın Gözyaşlarıyla Açıklama Yapmasına Asena Keskinci'nin Avukatından Jet Yanıt
Bez Bebek dizisinde beraber rol alan Evrim Akın ve Asena Keskinci olayı gündemden düşmüyor. Bez Bebek setinde Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü ve oyuncunun babasıyla ilişki yaşadığını açıklayan Asena Keskinci, şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Evrim Akın, bugün gözyaşlarıyla hakkında ortaya atılan iddialar hakkında konuştu. Asena Keskinci, Evrim Akın'ın açıklamasına avukatı Feyza Altun'la yanıt verdi.
Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar hala gündemde.
Evrim Akın'ın gözyaşlarıyla yaptığı açıklama sonrasında Asena Keskinci'den yanıt geldi.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
