Evrim Akın'ın Gözyaşlarıyla Açıklama Yapmasına Asena Keskinci'nin Avukatından Jet Yanıt

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 18:51

Bez Bebek dizisinde beraber rol alan Evrim Akın ve Asena Keskinci olayı gündemden düşmüyor. Bez Bebek setinde Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü ve oyuncunun babasıyla ilişki yaşadığını açıklayan Asena Keskinci, şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Evrim Akın, bugün gözyaşlarıyla hakkında ortaya atılan iddialar hakkında konuştu. Asena Keskinci, Evrim Akın'ın açıklamasına avukatı Feyza Altun'la yanıt verdi.

Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar hala gündemde.

Asena Keskinci, Bez Bebek dizisinde beraber rol aldığı Evrim Akın'ın kendisine şiddet uyguladığını, ayrıca Akın'ın babasıyla ilişki yaşadığını açıklamıştı. Evrim Akın avukatı aracılığıyla iddiaları reddederken bugün gözyaşları içinde açıklama yaptı.

'Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım? ' ifadelerini kullanarak sitem eden Evrim Akın'a Asena Keskinci'den yanıt gecikmedi.

Evrim Akın'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Evrim Akın'ın gözyaşlarıyla yaptığı açıklama sonrasında Asena Keskinci'den yanıt geldi.

Asena Keskinci'nin avukatı Feyza Altun, Instagram'da Evrim Akın'a yanıt verdi ve oyuncunun konuşma yaparken ağlamasına dikkat çekti.

Feyza Altun'un yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Duygusal ve fiziksel şiddete uğrayan herkesin çok iyi bileceği gibi, bu travmaların sindirilmesi; zaman zaman kabul edilebilmesi ve dile getirilebilmesi yıllar almaktadır. Ve tek bir tetikleyici olay her şeyi haykırmanıza neden olur. Müvekkilim de bu etkenlerle, çocukluğunda Evrim Akın tarafından maruz kaldığı hareketleri kamuoyu ile paylaşmaya karar verdiğinde bunu samimi duygularla yapmıştır ve gerçeklerden başka bir şey anlatmamıştır. Zira bu olay, gelecek vadeden genç bir oyuncu olan müvekkilimin kariyerini dahi zedeleyebilecekken, ruhunda onarılamaz yaralar açtığı, yaşadığı bu acı ile gerçekleri konuşma kararı aldığı tüm açıklığıyla ortadadır. Ez cümle, henüz müvekkilim aleyhine açılmış bir dava olmadığı gibi, tek bir gözyaşı bile süzülmeden yapılan açıklamalardan ziyade hukuk önünde gerçeklerin açığa çıkması konusundaki kararlılığımızı kamuoyuna arz ederiz.

Asena Keskinci Vekili Av. Feyza Altun

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorum Yazın