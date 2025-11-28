Evrim Akın'ın Gözyaşlarıyla Açıklama Yapmasına Asena Keskinci'nin Avukatından Jet Yanıt

Asena Keskinci'nin avukatı Feyza Altun, Instagram'da Evrim Akın'a yanıt verdi ve oyuncunun konuşma yaparken ağlamasına dikkat çekti.

Feyza Altun'un yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Duygusal ve fiziksel şiddete uğrayan herkesin çok iyi bileceği gibi, bu travmaların sindirilmesi; zaman zaman kabul edilebilmesi ve dile getirilebilmesi yıllar almaktadır. Ve tek bir tetikleyici olay her şeyi haykırmanıza neden olur. Müvekkilim de bu etkenlerle, çocukluğunda Evrim Akın tarafından maruz kaldığı hareketleri kamuoyu ile paylaşmaya karar verdiğinde bunu samimi duygularla yapmıştır ve gerçeklerden başka bir şey anlatmamıştır. Zira bu olay, gelecek vadeden genç bir oyuncu olan müvekkilimin kariyerini dahi zedeleyebilecekken, ruhunda onarılamaz yaralar açtığı, yaşadığı bu acı ile gerçekleri konuşma kararı aldığı tüm açıklığıyla ortadadır. Ez cümle, henüz müvekkilim aleyhine açılmış bir dava olmadığı gibi, tek bir gözyaşı bile süzülmeden yapılan açıklamalardan ziyade hukuk önünde gerçeklerin açığa çıkması konusundaki kararlılığımızı kamuoyuna arz ederiz.

Asena Keskinci Vekili Av. Feyza Altun