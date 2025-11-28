Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında İfade Veren İrem Derici, Adliyedeki Sözleriyle Gündem Oldu!

İstanbul’da aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Dilan Polat gibi isimlerin de olduğu ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 19 kişiden 8’inin uyuşturucu testinin pozitif çıkmıştı. Test sonucu pozitif çıkan isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici'ydi. Derici, ifade vermek için bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelirken basına yaptığı açıklamayla gündem oldu. Ünlü şarkıcının “Çok güzelim diye dava açmışlar. Benim kafam hasta, öpüyorum sizi. Sonuçlarım temiz çıktı, dosyayı kapatacağız.” şeklindeki sözleri büyük yankı uyandırdı.

