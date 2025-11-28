onedio
Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında İfade Veren İrem Derici, Adliyedeki Sözleriyle Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.11.2025 - 18:15

İstanbul’da aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Dilan Polat gibi isimlerin de olduğu ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 19 kişiden 8’inin uyuşturucu testinin pozitif çıkmıştı. Test sonucu pozitif çıkan isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici'ydi. Derici, ifade vermek için bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelirken basına yaptığı açıklamayla gündem oldu. Ünlü şarkıcının “Çok güzelim diye dava açmışlar. Benim kafam hasta, öpüyorum sizi. Sonuçlarım temiz çıktı, dosyayı kapatacağız.” şeklindeki sözleri büyük yankı uyandırdı.

İşte detaylar!

8 Ekim'de 19 ünlü isme karşı düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gündem adeta çalkalanmıştı.

Sabahın erken saatlerinde evlerinden alınan isimler arasında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, KaanYıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskın, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan yer almıştı.

19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Uyuşturucu testi tıbbi ilaç kullanması sebebiyle pozitif çıkan İrem Derici ise ifade vermek için bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi; Derici savcılığa ifade verdi.

Adliye sarayında açıklama yapan İrem Derici sözleriyle gündem oldu.

