Asena Keskinci'nin Babasının Evrim Akın'a Attığı İlk Mesajlar İfşa Oldu
Asena Keskinci, Bez Bebek dizisinde Nana karakterine hayat veren rol arkadaşı Evrim Akın'ın annesinden babasının telefon numarasını alarak onları ayırdığını ve babası Güray Keskinci'yle aşk yaşadığını iddia etmişti. Baba Güray Keskinci'nin Evrim Akın'a attığı ilk mesajlar ifşa oldu. Evrim Akın, mesajları yayınladıktan sonra sildi.
Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın hakkında şoke eden iddialarda bulunmuştu.
Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'nin Evrim Akın'a attığı ilk mesajlar ifşa oldu.
