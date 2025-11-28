onedio
Asena Keskinci'nin Babasının Evrim Akın'a Attığı İlk Mesajlar İfşa Oldu

Asena Keskinci'nin Babasının Evrim Akın'a Attığı İlk Mesajlar İfşa Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 19:31

Asena Keskinci, Bez Bebek dizisinde Nana karakterine hayat veren rol arkadaşı Evrim Akın'ın annesinden babasının telefon numarasını alarak onları ayırdığını ve babası Güray Keskinci'yle aşk yaşadığını iddia etmişti. Baba Güray Keskinci'nin Evrim Akın'a attığı ilk mesajlar ifşa oldu. Evrim Akın, mesajları yayınladıktan sonra sildi.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın hakkında şoke eden iddialarda bulunmuştu.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın hakkında şoke eden iddialarda bulunmuştu.

Bez Bebek dizisinde beraber rol aldıkları dönemde Evrim Akın'ın annesinden babası Güray Keskinci'nin telefon numarasını istediğini açıklayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ı anne ve babasının boşanmasına neden olmakla suçlamıştı. Ayrıca set ortamında kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Evrim Akın tüm bu iddiaları avukatı aracılığıyla reddederken bugün gözyaşlarıyla açıklama yaparak kimsenin telefon numarasını istemediğini belirtti.

Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'nin Evrim Akın'a attığı ilk mesajlar ifşa oldu.

Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'nin Evrim Akın'a attığı ilk mesajlar ifşa oldu.

Evrim Akın, Asena Keskinci'nin iddialarının aksine Güray Keskinci'nin telefon numarasını istemediğini açıklarken baba Güray Keskinci'nin Akın'a attığı ilk mesajlar ifşa oldu. Evrim Akın'a 2011 yılında mesaj atan Güray Keskinci'nin yazışmalarda Akın'a telefon numarasını vermesi dikkat çekti.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
