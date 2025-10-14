onedio
Erzurum'da Ekim Ayında Okula Gitmeye Çalışan Öğrenci, Kar Yağışı Sebebiyle Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.10.2025 - 16:36

Meteoroloji sık sık uyarıda bulundu, kar yağışı erken geldi. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, pek çok bölgede kar yağışı başladı. Erzurum'da ise kar kalınlığı şehir merkezinde 10 santimetreyi, Palandöken'de 20 santimetreyi buldu.

Erzurum'da bir üniversite öğrencisi ise ekim ayında yağan kara böyle şaşırdı...

Buradan izleyebilirsiniz:

Erzurum'da yoğun kar yağışı görülüyor.

Erzurum'da üniversite öğrencisi olan bir genç, ekim ayında yağan kar karşısında şaşkına döndü. Paylaştığı videoyla kar yağışının yoğunluğunu gözler önüne serdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
