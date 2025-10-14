Erzurum'da Ekim Ayında Okula Gitmeye Çalışan Öğrenci, Kar Yağışı Sebebiyle Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Meteoroloji sık sık uyarıda bulundu, kar yağışı erken geldi. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, pek çok bölgede kar yağışı başladı. Erzurum'da ise kar kalınlığı şehir merkezinde 10 santimetreyi, Palandöken'de 20 santimetreyi buldu.
Erzurum'da bir üniversite öğrencisi ise ekim ayında yağan kara böyle şaşırdı...
Buradan izleyebilirsiniz:
Erzurum'da yoğun kar yağışı görülüyor.
