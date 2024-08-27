Duyduk Duymadık Demeyin: Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in Bebeklerinin Cinsiyeti Sonunda Belli Oldu!
Duyduk Duymadık Demeyin: Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in Bebeklerinin Cinsiyeti Sonunda Belli Oldu!
Oyuncu çiftimiz Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken ünlü çiftten mutlu eden bir haber daha geldi. Elçin ve Bayat çiftinin doğacak bebeklerinin cinsiyeti öğrenildi.
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Zeynep Tuğçe Bayat, Prens dizisindeki rolüyle son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden.
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Güzel oyuncu, 24 Ağustos 2020'de kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansel Elçin ile dünyaevine girmişti. Cansel Elçin'i de en son Şahane Hayatım dizisinde izlemiştik biliyorsunuz.
Elçin ve Bayat yakın zamanda, sosyal medya hesapları üzerinden çekirdek ailelerine bir minik üyenin katılacağının haberini vermiş ve sevenlerini çok mutlu etmişti.
Bugün ise ünlü çiftin bir erkek çocuğu olacağını öğrendik. Umarız ki bu minik kalp, sağlık ve neşeyle gelir🧿
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