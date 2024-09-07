Mevlid Kandili'nde Hangi Dualar Okunur? İşte Mevlid Kandili Namazı ve Yapılacak İbadetler

Mevlit Kandili'nde kılınması önerilen namazlar vardır. Tesbih Namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiya yapmanız gerekir.

Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.

Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir: 'Yâ Rabbi, niyet eyledim rıza-yı şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrifleriyle alemleri nûra gark ettiğin Habibin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da afv-ı ilahine, feyz-i ilâhîne mazhar eyle.' Allahü Ekber, diyerek namaza başlanır.

Namazda Fatiha-i şerifeden sonra zammı sure olarak isten veya bilinen herhangi bir dua okunmalı.

Günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rekatte 300 tesbih okunmuş olur. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir;

'Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym'