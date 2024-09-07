Görüş Bildir
Haberler
Blog
İnanç
Mevlid Kandili'nde Hangi Dualar Okunur? İşte Mevlid Kandili Namazı ve Yapılacak İbadetler

Mevlid Kandili'nde Hangi Dualar Okunur? İşte Mevlid Kandili Namazı ve Yapılacak İbadetler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 15:07

Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili, yılın son kandilidir. Tüm Müslüman aleminin heyecanla kavuşmayı beklediği bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak kabul edili. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek ise son derece önemlidir. Peki Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? 

İşte 14 Eylül Cumartesi gününe denk gelen Mevlid Kandili ibadetleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mevlid Kandili'nde Hangi İbadetler Yapılır?

Mevlid Kandili'nde Hangi İbadetler Yapılır?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin ibadet ile değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ayrıca bu manevi anlamda son derece güçlü ve anlamlı gecelere özel namaz ve dualardan da söz etmiştir. Mevlid kandili de onlardan biridir. 

Bu mübarek gecede kendimize çeki düzen verme ve bağışlanıp arınmak için için bir fırsat olarak görebiliriz. Bu yüzden Müslümanlar bu özel geceleri günahlarını gözden geçirmeli, tövbe etmeli, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak geçirebilirler.

Mevlid Kandili'nde Okunacak Dualar Nelerdir?

Mevlid Kandili'nde Okunacak Dualar Nelerdir?

Üzüntüden, kederden, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

  • Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

  • Ardından, 'Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr.' duası okunur.

  • Daha sonra ayet-i celile okunur: 'Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.' 

  • Böylece hatme devam edilir: 'Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.' 

Sırasıyla, 

  • 100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

  • 100 kere: Salevat-ı şerife,

  • 100 kere: Salevat-ı şerife,

  • 500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

  • 100 kere: Salevat-ı şerife,

  • 100 kere: Salevat-ı şerife,

  • 500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

  • 100 kere: Salevat-ı şerife,

  • 100 kere: Salevat-ı şerife,

  • 500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

  • 100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

Mevlid Kandili'nde Kılınacak Namaz Hangisidir?

Mevlid Kandili'nde Kılınacak Namaz Hangisidir?

Mevlit Kandili'nde kılınması önerilen namazlar vardır. Tesbih Namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiya yapmanız gerekir.

Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.

Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir: 'Yâ Rabbi, niyet eyledim rıza-yı şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrifleriyle alemleri nûra gark ettiğin Habibin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da afv-ı ilahine, feyz-i ilâhîne mazhar eyle.' Allahü Ekber, diyerek namaza başlanır.

Namazda Fatiha-i şerifeden sonra zammı sure olarak isten veya bilinen herhangi bir dua okunmalı.

Günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rekatte 300 tesbih okunmuş olur. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir;

'Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym'

Mevlid Kandili'nde Okunacak Dua

Mevlid Kandili'nde Okunacak Dua

'Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
6
5
5
2
2
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın