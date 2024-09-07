Mevlid Kandili'nde Hangi Dualar Okunur? İşte Mevlid Kandili Namazı ve Yapılacak İbadetler
Mevlid Kandili'nde Hangi Dualar Okunur? İşte Mevlid Kandili Namazı ve Yapılacak İbadetler
Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili, yılın son kandilidir. Tüm Müslüman aleminin heyecanla kavuşmayı beklediği bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak kabul edili. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek ise son derece önemlidir. Peki Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır?
İşte 14 Eylül Cumartesi gününe denk gelen Mevlid Kandili ibadetleri...
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Mevlid Kandili'nde Hangi İbadetler Yapılır?
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Mevlid Kandili'nde Okunacak Dualar Nelerdir?
Mevlid Kandili'nde Kılınacak Namaz Hangisidir?
Mevlid Kandili'nde Okunacak Dua
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