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Müge Anlı'da Eşinin Peynir ve Turşu Karşılığında Kendisini Sattığını Söyleyen Jigolo Görenleri Şoke Etti!

Müge Anlı'da Eşinin Peynir ve Turşu Karşılığında Kendisini Sattığını Söyleyen Jigolo Görenleri Şoke Etti!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 00:46

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay işleniyor. Eşinin kendisini para, peynir, asma yaprağı ve turşu karşılığında kadınlara sattığını açıklayan adam, evden kaçan eşini sevgilisiyle aramaya gelmişti. Sosyal medyada çok konuşulan bu olayın detayları hayret ettirdi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'e akıllara durgunluk getiren bir konuk katıldı. Eşinin kendisini para, turşu, asma yaprağı ve peynir karşılığında kadınlara sattığını söyleyen Abdülhalim, sevgilisiyle birlikte eşi Leyla'yı aramaya geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e akıllara durgunluk getiren bir konuk katıldı. Eşinin kendisini para, turşu, asma yaprağı ve peynir karşılığında kadınlara sattığını söyleyen Abdülhalim, sevgilisiyle birlikte eşi Leyla'yı aramaya geldi.

Leyla'nın 3 çocuğunu alarak evden kaçtığını belirten ve mesleğinin sanal jigololuk olduğunu belirten Abdülhalim'in beraberinde getirdiği sevgilisi Seher de Leyla için "dön" çağrısı yapmıştı.

Leyla'nın 3 çocuğunu alarak evden kaçtığını belirten ve mesleğinin sanal jigololuk olduğunu belirten Abdülhalim'in beraberinde getirdiği sevgilisi Seher de Leyla için "dön" çağrısı yapmıştı.

Detayları sizler için burada anlatmıştık:

Bu son derece absürt olay sosyal medyada çok konuşuldu:

Bu son derece absürt olay sosyal medyada çok konuşuldu:
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