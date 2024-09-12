Müge Anlı'da Eşinin Peynir ve Turşu Karşılığında Kendisini Sattığını Söyleyen Jigolo Görenleri Şoke Etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay işleniyor. Eşinin kendisini para, peynir, asma yaprağı ve turşu karşılığında kadınlara sattığını açıklayan adam, evden kaçan eşini sevgilisiyle aramaya gelmişti. Sosyal medyada çok konuşulan bu olayın detayları hayret ettirdi.