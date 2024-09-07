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Mevlid Kandili Ne Zaman? 2024 Diyanet Takvimi Mevlid Kandili Tarihi ve Yılın Son Kandilinin Anlamı

Mevlid Kandili Ne Zaman? 2024 Diyanet Takvimi Mevlid Kandili Tarihi ve Yılın Son Kandilinin Anlamı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 15:33

Yılın son kandili olan mübarek Mevlid Kandili'nin tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlalan mübarek günler yakın zamanda idrak edecek. Peki, tüm Müslüman aleminin manevi duygular ve heyecanla beklediği Mevlid kandili nedir? Mevlid kandili ne zaman? 

İşte, detaylar...

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi haftası olarak ifade edilen mübarek günler, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyaya gelişi sebebiyle hicri takvimde Rebiülevvel ayı olarak adlandırılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi haftası olarak ifade edilen mübarek günler, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyaya gelişi sebebiyle hicri takvimde Rebiülevvel ayı olarak adlandırılır.

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiyülevvel ayının 12. gününe denk gelmektedir. Bu nedenle bu mübarek günün hangi güne denk geldiği, her yıl Hicri takvim Miladi takvime dönüştürülerek hesaplanır.

Mevlid Kandili Ne Zaman?

Mevlid Kandili Ne Zaman?

2024 yılına ait Diyanet takvimine göre bu yıl Mevlid Kandili, 14 Eylül Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Mevlid Kandili Nedir?

Mevlid Kandili Nedir?

Mevlid kelimesi, sözlükte 'doğum yeri ve zamanı' anlamına gelir. Yani, hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. günü idrak eden Mevlit Kandili, İslam dünyasında Hazreti Muhammed'in (s.a.s.) dünyaya gelişi nedeniyle bir hayli önemli ve kutsal kabul edilir. İslam kültüründe mevlid kelimesi, Hz. Pegamber'in (s.a.s.) dünyaya gelişi vesilesiyle yazılmış eserleri ve törenleri ifade etmek maksadıyla kullanılır. 

Mevlid Kandili ayrıca yılın son kandilidir ve Müslümanların, insanı insan yapan güzelliklere odaklanması için önemli fırsatlardan biridir. Öze dönüş, şükür ve af dilemek için kıymetli bir gün olan bugün, Allah'ın kulu ve elçisi Hz. Peygamber'in doğumu kutlanır.

Mevlid Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Mevlid Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Pek çok Müslüman, kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmayı tercih eder. Ayrıca bu mübarek günde kaza ve nafile namazları kılınır. Kur'an-ı Kerim okunur, tövbe edilir, tefekkürde bulunulur, zikir edilir, tespih çekilir ve Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilir. 

Mevlid Kandilininde okunacak dua ve ibadetler için haberimizi inceleyebilisiniz. 👇

Peki, Mevlid Kandilinde Hangi Dualar Okunu ve Hangi İbadetler Yapılır?

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