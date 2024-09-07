Mevlid Kandili Ne Zaman? 2024 Diyanet Takvimi Mevlid Kandili Tarihi ve Yılın Son Kandilinin Anlamı
Mevlid Kandili Ne Zaman? 2024 Diyanet Takvimi Mevlid Kandili Tarihi ve Yılın Son Kandilinin Anlamı
Yılın son kandili olan mübarek Mevlid Kandili'nin tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlalan mübarek günler yakın zamanda idrak edecek. Peki, tüm Müslüman aleminin manevi duygular ve heyecanla beklediği Mevlid kandili nedir? Mevlid kandili ne zaman?
İşte, detaylar...
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi haftası olarak ifade edilen mübarek günler, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyaya gelişi sebebiyle hicri takvimde Rebiülevvel ayı olarak adlandırılır.
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