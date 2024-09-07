Mevlid Kandili Ne Zaman? 2024 Diyanet Takvimi Mevlid Kandili Tarihi ve Yılın Son Kandilinin Anlamı

Mevlid kelimesi, sözlükte 'doğum yeri ve zamanı' anlamına gelir. Yani, hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. günü idrak eden Mevlit Kandili, İslam dünyasında Hazreti Muhammed'in (s.a.s.) dünyaya gelişi nedeniyle bir hayli önemli ve kutsal kabul edilir. İslam kültüründe mevlid kelimesi, Hz. Pegamber'in (s.a.s.) dünyaya gelişi vesilesiyle yazılmış eserleri ve törenleri ifade etmek maksadıyla kullanılır.

Mevlid Kandili ayrıca yılın son kandilidir ve Müslümanların, insanı insan yapan güzelliklere odaklanması için önemli fırsatlardan biridir. Öze dönüş, şükür ve af dilemek için kıymetli bir gün olan bugün, Allah'ın kulu ve elçisi Hz. Peygamber'in doğumu kutlanır.