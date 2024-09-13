George Clooney ve Eşi Amal Clooney Vakıflarıyla Birlikte Osman Kavala Davasına Müdahil Oluyor

Türkiye'nin bu başvuruyla ilgili görüş ve savunmasını önümüzdeki günlerde Strasbourg'a iletmesi bekleniyor. Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği, İfade Özgürlüğü Derneği, Human Rights Watch, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Clooney Vakfı gibi uluslararası kuruluşlar da bu davaya müdahil olmak için AİHM'ye başvuruda bulundu.