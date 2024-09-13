George Clooney ve Eşi Amal Clooney Vakıflarıyla Birlikte Osman Kavala Davasına Müdahil Oluyor
George Clooney ve Eşi Amal Clooney Vakıflarıyla Birlikte Osman Kavala Davasına Müdahil Oluyor
Kaynak: https://www.dwturkce1.com/tr/clooney-...
Gezi Parkı olayları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'nın davası, uluslararası planda büyük bir ilgi ve destek görüyor. Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney ve eşi Amal Clooney'in kurduğu Clooney Vakfı, Kavala’nın davasına müdahil olmaya hazırlanıyor.
KAYNAK: DW Türkçe
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Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın davası, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından tekrar gündeme alınacak. AİHM’nin 10 Aralık 2019’da açıklayıp 11 Temmuz 2022’de onayladığı kararın icrası, 17-19 Eylül tarihlerindeki toplantılarda ele alınacak. Ayrıca, Kavala hakkında AİHM’de ikinci bir yargı süreci başlayacak.
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DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, Osman Kavala’nın davasına, George ve Amal Clooney’in kurduğu, insan hakları alanında faaliyet gösteren Clooney Vakfı da müdahil oluyor. Clooney Vakfı, Kavala’nın ikinci yargı sürecine destek vermek amacıyla sürece dahil edilecek.
Osman Kavala, Türk mahkemeleri tarafından verilen kesinleşmiş yargı kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve AİHM tarafından hükmedilmiş ihlalin sürdüğü gerekçesiyle 18 Ocak 2024'te ikinci kez AİHM'ye başvurdu.
Osman Kavala'nın ikinci AİHM başvurusu, Clooney Vakfı tarafından desteklenecek; vakıf, dava sürecinde AİHM'ye görüş belgesi iletecek.
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Bu kavala mevzusunun bu kadar ilgi görmesi çok enteresan
Hakikaten masum olsa Amerika denen şeytan neden sahip çıksın?