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George Clooney ve Eşi Amal Clooney Vakıflarıyla Birlikte Osman Kavala Davasına Müdahil Oluyor

George Clooney ve Eşi Amal Clooney Vakıflarıyla Birlikte Osman Kavala Davasına Müdahil Oluyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 17:15

Gezi Parkı olayları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'nın davası, uluslararası planda büyük bir ilgi ve destek görüyor. Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney ve eşi Amal Clooney'in kurduğu Clooney Vakfı, Kavala’nın davasına müdahil olmaya hazırlanıyor.

KAYNAK: DW Türkçe

Kaynak: https://www.dwturkce1.com/tr/clooney-...
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Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın davası, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından tekrar gündeme alınacak. AİHM’nin 10 Aralık 2019’da açıklayıp 11 Temmuz 2022’de onayladığı kararın icrası, 17-19 Eylül tarihlerindeki toplantılarda ele alınacak. Ayrıca, Kavala hakkında AİHM’de ikinci bir yargı süreci başlayacak.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın davası, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından tekrar gündeme alınacak. AİHM’nin 10 Aralık 2019’da açıklayıp 11 Temmuz 2022’de onayladığı kararın icrası, 17-19 Eylül tarihlerindeki toplantılarda ele alınacak. Ayrıca, Kavala hakkında AİHM’de ikinci bir yargı süreci başlayacak.

DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, Osman Kavala’nın davasına, George ve Amal Clooney’in kurduğu, insan hakları alanında faaliyet gösteren Clooney Vakfı da müdahil oluyor. Clooney Vakfı, Kavala’nın ikinci yargı sürecine destek vermek amacıyla sürece dahil edilecek.

DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, Osman Kavala’nın davasına, George ve Amal Clooney’in kurduğu, insan hakları alanında faaliyet gösteren Clooney Vakfı da müdahil oluyor. Clooney Vakfı, Kavala’nın ikinci yargı sürecine destek vermek amacıyla sürece dahil edilecek.

Osman Kavala, Türk mahkemeleri tarafından verilen kesinleşmiş yargı kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve AİHM tarafından hükmedilmiş ihlalin sürdüğü gerekçesiyle 18 Ocak 2024'te ikinci kez AİHM'ye başvurdu.

Osman Kavala, Türk mahkemeleri tarafından verilen kesinleşmiş yargı kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve AİHM tarafından hükmedilmiş ihlalin sürdüğü gerekçesiyle 18 Ocak 2024'te ikinci kez AİHM'ye başvurdu.

Türkiye'nin bu başvuruyla ilgili görüş ve savunmasını önümüzdeki günlerde Strasbourg'a iletmesi bekleniyor. Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği, İfade Özgürlüğü Derneği, Human Rights Watch, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Clooney Vakfı gibi uluslararası kuruluşlar da bu davaya müdahil olmak için AİHM'ye başvuruda bulundu.

Osman Kavala'nın ikinci AİHM başvurusu, Clooney Vakfı tarafından desteklenecek; vakıf, dava sürecinde AİHM'ye görüş belgesi iletecek.

Osman Kavala'nın ikinci AİHM başvurusu, Clooney Vakfı tarafından desteklenecek; vakıf, dava sürecinde AİHM'ye görüş belgesi iletecek.

Clooney Vakfı'nın yanı sıra Bill ve Melinda Gates Vakfı, Microsoft, Versace Vakfı, Smith Aile Fonu, Amerikan Barolar Birliği ve Uluslararası Barolar Birliği de desteğini açıkladı. Bu desteklerin, davanın uluslararası çapta daha fazla ilgi görmesine yol açması bekleniyor. İkinci dava sürecinin Strasbourg'da bir duruşma düzenleyip düzenlemeyeceği ve kararın ne zaman açıklanacağı ise henüz bilinmiyor.

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azattiq

Bu kavala mevzusunun bu kadar ilgi görmesi çok enteresan

.......

Hakikaten masum olsa Amerika denen şeytan neden sahip çıksın?