İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Ülkelerine Göçmen Politikaları Nedeniyle Yüklendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Ülkelerine Göçmen Politikaları Nedeniyle Yüklendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği ülkelerine göçmen politikaları nedeniyle yüklendi.
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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sene 30’ncu yıldönümünü kutlayan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde konuşma yaptı.
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Başkan Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği ülkelerine, göçmen politikaları üzerinden yüklendi.
"'Türkiye duvar olsun, mülteciler buraya geçmesin' istiyorsunuz'' diyen İmamoğlu, ''Sorun çözülmeye çalışılmıyor, yük Türkiye’nin üzerine yüklenmeye çalışılıyor" dedi.
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