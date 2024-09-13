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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Ülkelerine Göçmen Politikaları Nedeniyle Yüklendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Ülkelerine Göçmen Politikaları Nedeniyle Yüklendi

Ekrem İmamoğlu İBB Göçmen
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 22:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluAvrupa Birliği ülkelerine göçmen politikaları nedeniyle yüklendi.

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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sene 30’ncu yıldönümünü kutlayan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde konuşma yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sene 30’ncu yıldönümünü kutlayan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde konuşma yaptı.

Başkan Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği ülkelerine, göçmen politikaları üzerinden yüklendi.

Başkan Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği ülkelerine, göçmen politikaları üzerinden yüklendi.

"'Türkiye duvar olsun, mülteciler buraya geçmesin' istiyorsunuz'' diyen İmamoğlu, ''Sorun çözülmeye çalışılmıyor, yük Türkiye’nin üzerine yüklenmeye çalışılıyor" dedi.

"'Türkiye duvar olsun, mülteciler buraya geçmesin' istiyorsunuz'' diyen İmamoğlu, ''Sorun çözülmeye çalışılmıyor, yük Türkiye’nin üzerine yüklenmeye çalışılıyor" dedi.
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