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Yıkım Kararı Çıkmıştı: Şahan Gökbakar'ın Villası Mühürlendi

Yıkım Kararı Çıkmıştı: Şahan Gökbakar'ın Villası Mühürlendi

Şahan Gökbakar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 21:50

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris ilçesinde yer alan villası mühürlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yıkım için destek vereceğini açıklamıştı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, Şahan Gökbakar'a ait villa için harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, Şahan Gökbakar'a ait villa için harekete geçti.

Mülkiyeti Şahan Gökbakar'ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait villa ve eklentilerinin yapı kayıt belgeleri, kaçak yapılar nedeniyle 9 Kasım 2022'de Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildi. Ardından izinsiz faaliyet olması sebebiyle villanın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Mülkiyeti Şahan Gökbakar'ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait villa ve eklentilerinin yapı kayıt belgeleri, kaçak yapılar nedeniyle 9 Kasım 2022'de Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildi. Ardından izinsiz faaliyet olması sebebiyle villanın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait olan ve 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan yapıda inceleme yapıp, yapı tatil tutanağı düzenleyip, mesken ile eklentileri mühürlediği öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait olan ve 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan yapıda inceleme yapıp, yapı tatil tutanağı düzenleyip, mesken ile eklentileri mühürlediği öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yıkım için destek verebileceğini açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yıkım için destek verebileceğini açıkladı.
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