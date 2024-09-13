Kızı Luna'yı Kucağına Alan Burcu Biricik Sosyalleşmeye Çıktı: İlk Defa Annelik Duygularını Dile Getirdi!
Kızı Luna'yı Kucağına Alan Burcu Biricik Sosyalleşmeye Çıktı: İlk Defa Annelik Duygularını Dile Getirdi!
Kızı Luna'yı Temmuz ayında kucağına alan Burcu Biricik anneliğin kendisi için çok keyifli ve güzel bir deneyim olduğunu ifade ederek ilk defa kameralara konuştu.
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Hem televizyon ekranlarında yer aldığı dizilerde hem de sosyal medyada büyük bir ilgi gören Burcu Biricik, yetenekleri ve enerjik kişiliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
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'Hayat Şarkısı' dizisiyle tanınan ve son olarak 'Camdaki Kız' dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu, yeni projeleriyle adından söz ettirirken geçtiğimiz aylarda önce müjdeli haberi duyurmuştu.
2014 senesinde nikah masasına oturduğu Emre Yetkin'le ilk bebeklerini beklediklerini sevenlerine müjdelemişti. Temmuz ayının ortasında kızı Luna'yı kucağına alan Biricik kızıyla ilk pozunu bile paylaştı!
Geçtiğimiz gece Gazetemagazin muhabirlerine yakalanan Burcu Biricik annelik hakkındaki duygularını anlattı. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen güzel oyuncu ilk defa Luna'yı evde bıraktığını ve arkadaşının doğum gününe geldiğini söyleyen isim "Sosyalleşmeye çıktım. Biraz da sosyal anksiyete yaşadım." dedi.
"Annelik çok keyifli, çok güzel... Kızımı da çok sevdim... Her şey yolunda..." ifadelerini kullanan Biricik bebeğin kime benzediğinde ise karar kılamadı!
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