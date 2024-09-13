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Narin Cinayetinde Dosyaya Giren Ses Kaydı: “Ramazan Kız Öldü mü?”

Narin Cinayetinde Dosyaya Giren Ses Kaydı: “Ramazan Kız Öldü mü?”

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 08:23

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayetinde dosyaya giren ses kaydının bu zamana kadar cinayetin en büyük delil olduğu iddia edildi. Ses kaydında, tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın, işçisi Ramazan Atasoy’a telefonda “Kız öldü mü Ramazan?” dediği iddia edildi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

Dün akşam saatlerinde savcılık sorgusu tamamlanan Narin’in anne ile abisinin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.

Dün akşam saatlerinde savcılık sorgusu tamamlanan Narin’in anne ile abisinin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.

Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre, soruşturma dosyasına giren bir ses kaydı bu zaman kadar cinayetin en büyük delili oldu.

Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre, soruşturma dosyasına giren bir ses kaydı bu zaman kadar cinayetin en büyük delili oldu.

Kaynak

Ses kaydında, tutuklamaya sevk edilen Ramazan Atasoy ile amca Salim Güran’ın konuştuğu ve amcanın işçisine “Kız öldü mü Ramazan?” dediği yer almış.

Ses kaydında, tutuklamaya sevk edilen Ramazan Atasoy ile amca Salim Güran’ın konuştuğu ve amcanın işçisine “Kız öldü mü Ramazan?” dediği yer almış.

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