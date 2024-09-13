Narin Cinayetinde Dosyaya Giren Ses Kaydı: “Ramazan Kız Öldü mü?”

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayetinde dosyaya giren ses kaydının bu zamana kadar cinayetin en büyük delil olduğu iddia edildi. Ses kaydında, tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın, işçisi Ramazan Atasoy’a telefonda “Kız öldü mü Ramazan?” dediği iddia edildi.