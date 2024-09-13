İlişkiniz Sandığın Kadar Sağlıklı mı?
İlişkiniz Sandığın Kadar Sağlıklı mı?
Bir ilişki içindesin ama ne kadar sağlıklı olduğundan bir türlü emin olamıyorsan bu test senin için! Gel bakalım senin ilişkin sandığın kadar sağlıklı mı?
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1. Cinsiyetinizi öğrenmekle başlayalım...
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2. Kaç yıldır birlikte olduğunuzu bir öğrenelim...
3. Her ilişkide tartışma olur ama siz ne kadar tartışıyorsunuz?
4. Peki, tartıştığınız konular gerçekten önemli konular mı?
5. Tartışmanın sonunda ne oluyor diye soralım...
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