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İlişkiniz Sandığın Kadar Sağlıklı mı?

etiket İlişkiniz Sandığın Kadar Sağlıklı mı?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 22:01

Bir ilişki içindesin ama ne kadar sağlıklı olduğundan bir türlü emin olamıyorsan bu test senin için! Gel bakalım senin ilişkin sandığın kadar sağlıklı mı?

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1. Cinsiyetinizi öğrenmekle başlayalım...

2. Kaç yıldır birlikte olduğunuzu bir öğrenelim...

3. Her ilişkide tartışma olur ama siz ne kadar tartışıyorsunuz?

4. Peki, tartıştığınız konular gerçekten önemli konular mı?

5. Tartışmanın sonunda ne oluyor diye soralım...

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6. Birlikte nasıl bir gelecek planlıyorsunuz?

7. İlişkiniz boyunca kaç kere ayrılıp barıştınız?

8. Bu ilişkide kim baskın?

İlişkiniz toksikliğe doğru adım adım yaklaşıyor.

Sizin ilişkinizin gidişatı pek iyi değil. Bu ilişki toksik olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu ilişki içinde kendinizi mutlu hissediyor olabilirsiniz ama aslında bu gerçek bir mutluluk değil. Şu an içinde olduğun ilişki sana iyi gelmiyor, onu söyleyelim.

İlişkiye biraz ara verip kendin ve ilişkin hakkında düşünmen gerek!

Sizin çok sağlıklı bir ilişkiniz var.

İdeal bir ilişki aranıyorsa sizin ilişkiniz gösterilebilir. Siz tam ideal çiftsiniz. Sağlıklı ilişkiniz olduğunu söylemek hiç tartışmıyorsunuz demek değil. Siz de tartışıyorsunuz tamam ama bu tartışmalar sadece sizin ilişkinizin daha da iyiye gitmesine yardımcı oluyor.

Zaman zaman toksik, zaman zaman sağlıklı bir ilişkiniz var.

Sizin ilişkiniz ne sağlıklı ne toksik. Bazı zamanlarda toksikliğe yaklaşan ilişki genelde sağlıklı bir ilişki gibi. Ama ilişkinize dikkat etmelisiniz. Her an toksik bir ilişkiye dönebilecek bir ilişkiye sahipsiniz. Bu ilişkinin uzun soluklu olması için partnerinizle daha sağlıklı iletişim kurmaya başlamalısınız.

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