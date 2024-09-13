İlişkiniz Sandığın Kadar Sağlıklı mı?

İdeal bir ilişki aranıyorsa sizin ilişkiniz gösterilebilir. Siz tam ideal çiftsiniz. Sağlıklı ilişkiniz olduğunu söylemek hiç tartışmıyorsunuz demek değil. Siz de tartışıyorsunuz tamam ama bu tartışmalar sadece sizin ilişkinizin daha da iyiye gitmesine yardımcı oluyor.