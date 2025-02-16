Dünyanın İlk Açık Eşcinsel İmamı Muhsin Hendricks, Güney Afrika’da Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Dünyanın İlk Açık Eşcinsel İmamı Muhsin Hendricks, Güney Afrika’da Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Dünyanın ilk açık eşcinsel imamı Muhsin Hendricks, Güney Afrika’da silahlı saldırıda öldürüldü. Maskeli saldırganlar, Hendricks’in bulunduğu araca defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. LGBTQ+ Müslümanlar için bir ibadet alanı oluşturan Hendricks, daha önce tehditler aldığını açıklamıştı. Polis, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
Kaynak: The Guardian
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Güney Afrika’da LGBTQ+ Müslümanlar için bir cami yöneten Muhsin Hendricks, Gqeberha kenti yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
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The Guardian'ın haberine göre, cinayetin nedeni henüz bilinmiyor. Polis, saldırının hedef gözeterek gerçekleştirilmiş olabileceğini belirterek, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
LGBTQ+ Müslümanlar İçin Güvenli Bir Alan Yaratmıştı
Müslüman bir ailede yetişen ve bir dönem evli kalan Hendricks, boşandıktan sonra ailesine eşcinsel olduğunu açıklamıştı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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