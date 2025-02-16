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Dünyanın İlk Açık Eşcinsel İmamı Muhsin Hendricks, Güney Afrika’da Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Dünyanın İlk Açık Eşcinsel İmamı Muhsin Hendricks, Güney Afrika’da Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

LGBTİ
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 19:27

Dünyanın ilk açık eşcinsel imamı Muhsin Hendricks, Güney Afrika’da silahlı saldırıda öldürüldü. Maskeli saldırganlar, Hendricks’in bulunduğu araca defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. LGBTQ+ Müslümanlar için bir ibadet alanı oluşturan Hendricks, daha önce tehditler aldığını açıklamıştı. Polis, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: The Guardian

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Güney Afrika’da LGBTQ+ Müslümanlar için bir cami yöneten Muhsin Hendricks, Gqeberha kenti yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Güney Afrika’da LGBTQ+ Müslümanlar için bir cami yöneten Muhsin Hendricks, Gqeberha kenti yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, Hendricks cumartesi günü bir araçtayken önlerini kesen başka bir araçtan inen maskeli iki kişi, araca defalarca ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Hendricks arka koltukta vurularak öldü.

The Guardian'ın haberine göre, cinayetin nedeni henüz bilinmiyor. Polis, saldırının hedef gözeterek gerçekleştirilmiş olabileceğini belirterek, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

The Guardian'ın haberine göre, cinayetin nedeni henüz bilinmiyor. Polis, saldırının hedef gözeterek gerçekleştirilmiş olabileceğini belirterek, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

LGBTQ+ Müslümanlar İçin Güvenli Bir Alan Yaratmıştı

LGBTQ+ Müslümanlar İçin Güvenli Bir Alan Yaratmıştı

1996 yılında eşcinsel olduğunu açıklayan Hendricks, 2011’de Cape Town yakınlarında LGBTQ+ Müslümanlar ve dışlanmış kadınlar için Al-Ghurbaah Camii’ni kurmuştu. Hendricks, daha önce tehditler aldığını ancak korkmadığını söylemiş ve “Otantik olma ihtiyacı, ölüm korkusundan daha büyük” ifadelerini kullanmıştı.

Müslüman bir ailede yetişen ve bir dönem evli kalan Hendricks, boşandıktan sonra ailesine eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

Müslüman bir ailede yetişen ve bir dönem evli kalan Hendricks, boşandıktan sonra ailesine eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

Aynı zamanda Arapça öğretmeni ve moda tasarımcısı olarak da çalışan Hendricks’in yaşamı, 2022 yapımı The Radical adlı belgesele konu olmuştu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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