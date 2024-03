Doğa Yasalarının Arkasındaki Bilgisayar

Sevgili Mustafa

Ne harika bir sürpriz! Gönderdiğin şey tebrik kartı değil, onun ötesinde. Okyanusu ve gökyüzünü güçlü bir şekilde yakalayan güzel bir minyatür. Bayıldım. Çerçeveletip evimin duvarında uygun bir yere asmayı planlıyorum.

Geçen Noel'den sana gönderdiğimi zannetmediğim bir tebrik kartı ekliyorum. Fotoğrafı birkaç yıl önce kış mevsiminde Kaliforniya'nın Sierra Nevada dağlarında kar ayakkabıları ve sırt çantamla yaptığım bir yürüyüş sırasında çekmiştim.

“Doğa Kanunları” makalen üzerine buracıkta kısa bir yorum yapayım. Doğanın hesaplama yapmadığını söylüyorsun. İkili hesaplama yapmıyor kesinlikle, ancak devasa bir analog bilgisayar olup olmadığı da net değil. Örnek olarak elektrik potansiyeline dair boş uzay Maxwell denklemini alıyorum.

Bu aslında her noktadaki potansiyelin değerinin tüm komşu noktaların ortalama değerine eşit olduğu anlamına gelir. Bu tam olarak büyük bir analog bilgisayarın yapabileceği türden bir 'hesaplama'dır. Eğer bir yükün hareketi bu 0 değerini bozarsa dev analog bilgisayar onu geri almak için ayarlama yapmaya başlar. Bunu ancak ışık hızıyla yapabilir, daha hızlı değil. Denklemin bu yorumunu onlarca yıl ileri düzey elektromanyetizma derslerinde öğrettim.

Gençliğimde insanlar hâlâ analog bilgisayarlar geliştiriyorlardı. Ancak daha sonra dijital bilgisayarlar tamamen kontrolü ele aldı çünkü (sanırım) 1'ler ve 0'lar elektronikte kolayca temsil ediliyor. Bir diğer büyük neden ise hataları azaltmak için hata düzeltme kodunu kullanma yeteneğiydi. İnsanlar bugünlerde hata düzeltme kodundan pek bahsetmiyor; sadece bilgisayarların nadiren hata yaptığını varsayıyorlar.

Saygılarımla.

Mutlu Noeller, mutlu yeni yıllar ve sonrasında kutlayacağınız her şeyin harika olmasını dilerim.

Şimdi de konuya hâkim olanlar için yalnızca benim makaleme yaptığı yorumun İngilizcesini vereyim. Daha sonra çok önemli dediğim kısmı açıklayacağım.

A quick comment on your “Laws of Nature” essay. You say that Nature does not compute. It certainly does not do binary computation, but it is not clear that it is not a huge analog computer. As an example, I take the free-space Maxwell equation for the electric potential:

It really means that the value of the potential at every point is equal to the average value of all its neighboring points. That is exactly the kind of “computation” that a large analogue computer can do. If movement of a charge disrupts this value of 0, then the giant analog computer starts adjusting to get it back. It can only do that with the speed of light, no faster. I’ve taught this interpretation of the equation for decades in advanced electromagnetism classes.