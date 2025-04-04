Temizlik Alışkanlıklarına Göre Sen Kadar Mutlusun?

Temizlik senin için hiç de önemli değil! Hayatı olduğu gibi kabul ediyor, küçük detaylara takılmıyorsun. Dağınıklık seni rahatsız etmiyor, hatta bazen yaratıcılığını bile besliyor. Senin mutluluğun her şeyin doğal akışına bırakılmasıyla artıyor. Temizlik senin için bir zorunluluk değil nadir gerçekleşen bir etkinlik!