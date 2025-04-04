Temizlik Alışkanlıklarına Göre Sen Kadar Mutlusun?
Temizlik Alışkanlıklarına Göre Sen Kadar Mutlusun?
Temizlik kimileri için bir terapi kimileri içinse bitmeyen bir kabus! Peki, senin temizlik alışkanlıkların mutluluğunu nasıl etkiliyor? Haydi testimizi çöz ve öğren!
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1. Sabahları uyanır uyanmaz ilk işin ne olur?
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2. Evde en çok vakit geçirdiğin alan hangisi?
3. Haftalık temizlik rutinin nasıl?
4. Temizlik yaparken eldiven kullanıyor musun?
5. Evin bir kişiliğe sahip olsaydı hangi burç olurdu?
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6. Peki, evinle ilgili en son gördüğün rüya nasıldı?
7. Eski bir eşyayı atmaya karar vermek senin için nasıl bir his?
8. Son olarak temizlik yaparken kendine en çok hangi motivasyon cümlesini söylersin?
Sen mutluluktan havalara uçuyorsun!
Ara ara düşsen de gayet mutlusun!
Dağınık bir mutluğun var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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