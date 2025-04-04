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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Sen Kadar Mutlusun?

etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Sen Kadar Mutlusun?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 10:31

Temizlik kimileri için bir terapi kimileri içinse bitmeyen bir kabus! Peki, senin temizlik alışkanlıkların mutluluğunu nasıl etkiliyor? Haydi testimizi çöz ve öğren!

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1. Sabahları uyanır uyanmaz ilk işin ne olur?

2. Evde en çok vakit geçirdiğin alan hangisi?

3. Haftalık temizlik rutinin nasıl?

4. Temizlik yaparken eldiven kullanıyor musun?

5. Evin bir kişiliğe sahip olsaydı hangi burç olurdu?

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6. Peki, evinle ilgili en son gördüğün rüya nasıldı?

7. Eski bir eşyayı atmaya karar vermek senin için nasıl bir his?

8. Son olarak temizlik yaparken kendine en çok hangi motivasyon cümlesini söylersin?

Sen mutluluktan havalara uçuyorsun!

Sen mutluluktan havalara uçuyorsun!

Temizlik senin için sadece bir ihtiyaç değil, bir yaşam tarzı! Pırıl pırıl bir evde mutlu oluyorsun. Düzen ve hijyen senin için mutluluğun anahtarı. Misafirlerin bile senin evine hayran kalıyor. Senin için temizlik, ruhunu da arındırıyor. Mutluluğun ve huzurun bu düzenli hayatında saklı!

Ara ara düşsen de gayet mutlusun!

Senin için temizlik önemli ama hayatın merkezinde değil. Evin genel olarak düzenli ve temizdir ancak arada biraz dağınıklığa da göz yumarsın. Senin mutluluğun, hem temizlikten gelen huzuru hem de anı yaşamaktan gelen keyfi dengede tutmanda gizli.

Dağınık bir mutluğun var!

Temizlik senin için hiç de önemli değil! Hayatı olduğu gibi kabul ediyor, küçük detaylara takılmıyorsun. Dağınıklık seni rahatsız etmiyor, hatta bazen yaratıcılığını bile besliyor. Senin mutluluğun her şeyin doğal akışına bırakılmasıyla artıyor. Temizlik senin için bir zorunluluk değil nadir gerçekleşen bir etkinlik!

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Lisa Campton
Lisa Campton
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