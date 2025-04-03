Sevgili Kova, bugün sağlığına odaklanman gerekebilir. Sadece fiziksel anlamda değil, zihinsel ve ruhsal açıdan da iyi olmaya çalışmalısın. Şifa enerjilerini yönetmeli, Satürn'ün Balık burcunda Uranüs'le yaptığı atmışlık açıdan güç alarak iyileşmeye çalışmalısın. Göreceksin bu enerji ve istek sana her anlamda iyi gelecek.

Tam da bu noktada hayatına etki eden şifa enerjilerini yakın çevrene de yansıtabileceğini söylemeliyiz. Bazı sorunları erkenden fark edebilir, sevdiklerine şifa getirecek adımlar atabilirsin.

Elbette şifa enerjisinin etki edeceği başka konular da var! Mesela hayatında istediklerini elde etme şansını da artıracaktır bu enerji. Kenini iyi hissederek attığın adımlar sayesinde yolun açılacak ve iş hayatında da başarın artacak. Bizden söylemesi, bugünü iyi değerlendir ve iş hayatında aktif ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...