onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Sosyal Medya Platformları İçin Yeni Kurallar: Yetkilendirme Almayanlar Engellenecek!

Sosyal Medya Platformları İçin Yeni Kurallar: Yetkilendirme Almayanlar Engellenecek!

Twitter Facebook whatsapp
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.04.2025 - 10:25

Facebook, X, WhatsApp, YouTube gibi sosyal medya şirketlerine, Türkiye’de de şirket kurma zorunluluğu getiriliyor. Milli güvenlik, kamu sağlığı ve güvenliği gibi nedenlerle bu platformlara erişim engeli de uygulanabilecek. Yeni şart ve yükümlülüklere uygun yetkilendirmeler 1 Ocak 2026’dan itibaren başlayacak. Altı ay içinde yetkilendirme almayanların bant genişliğinin yüzde 95’i engellenecek. 

KAYNAK

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de kullanıcısı 1 milyonun üzerinde olan sosyal medya şirketlerine, temsilci bulundurulması zorunluluğu geliştirilerek, Türkiye’de yetkilendirme alması yanında Türkiye’de şirket kurma mecburiyeti getiriliyor.

Türkiye’de kullanıcısı 1 milyonun üzerinde olan sosyal medya şirketlerine, temsilci bulundurulması zorunluluğu geliştirilerek, Türkiye’de yetkilendirme alması yanında Türkiye’de şirket kurma mecburiyeti getiriliyor.

Ekonomim’den Mehmet Kaya’nın haberine göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”nde değişiklik yapmaya yönelik hazırladığı yönetmelik taslağını görüşe açtı. 

Taslağın 3. maddesi ile mevcut yönetmeliğin 19. maddesine yeni bir fıkra eklenmesi öngörülüyor. Buna göre, Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğuna ilave olarak, Türkiye’de şebekeler üstü hizmet sunumu için şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Türkiye’de bir anonim ya da limited şirket kuracak ve bu şirket yetkilendirme alarak faaliyet gösterebilecekler.

Taslağın 4. Maddesinde, mevcut yönetmeliğin 25. Maddesine eklenen eklenecek 3 numaralı fıkra ile erişimin engellenmesine ilişkin yeni bir yetki verildi.

Taslağın 4. Maddesinde, mevcut yönetmeliğin 25. Maddesine eklenen eklenecek 3 numaralı fıkra ile erişimin engellenmesine ilişkin yeni bir yetki verildi.

Taslak metin ile “Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri çerçevesinde, yetkilendirmeye tabi olup olmadığına bakılmaksızın şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin doğrudan engellenmesine karar verebilir” yetkisi önerildi.

Şirketler yetkilendirme ücreti, evrensel hizmet katkı payı ödeyecekler ve ilgili mevzuattaki idari yaptırımlar dahil olmak üzere hak ve yükümlülüklere uyacaklar, hizmet sunumu engellenmesi, işletmenin askıya alınması, tüketicinin korunması, rekabetin tesisi ve korunması, şebeke ve bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, birlikte çalışabilirlik, sektörel veriler ve güvenlik olaylarının BTK’ya raporlanması, kamu düzeni, milli güvenliğe ilişkin hususlarda Kanunla verilmiş görevleri yerine getirmek için BTK tarafından yapılabilecek ilave düzenlemelere tabi olacaklar.

Yetkilendirmeyi almadan ya da mevzuata uygun hizmet sunmayanlara 1 milyon ile 30 milyon TL arasında idari para cezası verilebilecek. Altı ay içinde yetkilendirme almayanların bant genişliğinin yüzde 95’i engellenecek. Altı aylık sürenin sonundan itibaren üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin erişimi durdurulacak. Yetkilendirmeyle ilgili cezai hükümler çerçevesinde, belirli şartlar altında üç yıla kadar yetkilendirme verilmeyeceği de yönetmelikte yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
6
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman kaya

Allah'a ulaşmak daha kolay dua ederiz lakin Btk ve diyanet onunda bantları daraltırlar şimdi 😂

Osman

😡😡😡😡

Sefa DOKUM

Demek ki 2026'da erken seçim olacak