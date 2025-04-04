Sosyal Medya Platformları İçin Yeni Kurallar: Yetkilendirme Almayanlar Engellenecek!
Sosyal Medya Platformları İçin Yeni Kurallar: Yetkilendirme Almayanlar Engellenecek!
Facebook, X, WhatsApp, YouTube gibi sosyal medya şirketlerine, Türkiye’de de şirket kurma zorunluluğu getiriliyor. Milli güvenlik, kamu sağlığı ve güvenliği gibi nedenlerle bu platformlara erişim engeli de uygulanabilecek. Yeni şart ve yükümlülüklere uygun yetkilendirmeler 1 Ocak 2026’dan itibaren başlayacak. Altı ay içinde yetkilendirme almayanların bant genişliğinin yüzde 95’i engellenecek.
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Türkiye’de kullanıcısı 1 milyonun üzerinde olan sosyal medya şirketlerine, temsilci bulundurulması zorunluluğu geliştirilerek, Türkiye’de yetkilendirme alması yanında Türkiye’de şirket kurma mecburiyeti getiriliyor.
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Taslağın 4. Maddesinde, mevcut yönetmeliğin 25. Maddesine eklenen eklenecek 3 numaralı fıkra ile erişimin engellenmesine ilişkin yeni bir yetki verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Allah'a ulaşmak daha kolay dua ederiz lakin Btk ve diyanet onunda bantları daraltırlar şimdi 😂
😡😡😡😡
Demek ki 2026'da erken seçim olacak