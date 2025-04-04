Taslak metin ile “Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri çerçevesinde, yetkilendirmeye tabi olup olmadığına bakılmaksızın şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin doğrudan engellenmesine karar verebilir” yetkisi önerildi.

Şirketler yetkilendirme ücreti, evrensel hizmet katkı payı ödeyecekler ve ilgili mevzuattaki idari yaptırımlar dahil olmak üzere hak ve yükümlülüklere uyacaklar, hizmet sunumu engellenmesi, işletmenin askıya alınması, tüketicinin korunması, rekabetin tesisi ve korunması, şebeke ve bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, birlikte çalışabilirlik, sektörel veriler ve güvenlik olaylarının BTK’ya raporlanması, kamu düzeni, milli güvenliğe ilişkin hususlarda Kanunla verilmiş görevleri yerine getirmek için BTK tarafından yapılabilecek ilave düzenlemelere tabi olacaklar.

Yetkilendirmeyi almadan ya da mevzuata uygun hizmet sunmayanlara 1 milyon ile 30 milyon TL arasında idari para cezası verilebilecek. Altı ay içinde yetkilendirme almayanların bant genişliğinin yüzde 95’i engellenecek. Altı aylık sürenin sonundan itibaren üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin erişimi durdurulacak. Yetkilendirmeyle ilgili cezai hükümler çerçevesinde, belirli şartlar altında üç yıla kadar yetkilendirme verilmeyeceği de yönetmelikte yer aldı.