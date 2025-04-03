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Nissan Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Nissan Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 22:41

Japon otomobil üreticisi Nissan, yenilenen fiyatlarını ve Nisan ayı kampanyalarını duyurdu. Son yıllarda SUV modelleri ile tüm gözleri üzerine çeken Nissan'ın popüler modellerinden Qashqai bu ay 2.138.300 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Nisan ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? 

İşte, Nissan'ın Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
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Nissan Fiyat Listesi: Nisan 2025

Nissan Fiyat Listesi: Nisan 2025

Japon otomobil devi Nissan, 2 Nisan 2025'ten itibaren geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Yeni Nissan Juke geçtiğimiz ay 1.634.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu ay ise 1.687.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Nissan tarafından 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları'  ise aşağıda yer alıyor. Fiyatların ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterdiğini unutmayınız.

Nissan Juke Fiyat Listesi Nisan 2025

Nissan Juke Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.807.500 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.687.500 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 1.900.200 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.780.200 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 1.993.000 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.873.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 1.993.000 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.873.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.085.600 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.935.600 TL

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Nisan 2025

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.138.300 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Connecta 2.295.300 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.295.300 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 2.514.400 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 2.566.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 4x4 2.649.300 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 2.587.700 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 2.670.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 2.691.700 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 2.775.000 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Nisan 2025

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Nisan 2025

  • e-POWER Skypack 2.559.200 TL

  • e-POWER N-Design 2.653.900 TL

  • e-POWER Platinum 2.723.900 TL

  • e-POWER Platinum Premium 2.826.800 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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