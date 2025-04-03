Japon otomobil üreticisi Nissan, yenilenen fiyatlarını ve Nisan ayı kampanyalarını duyurdu. Son yıllarda SUV modelleri ile tüm gözleri üzerine çeken Nissan'ın popüler modellerinden Qashqai bu ay 2.138.300 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Nisan ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın Nisan ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi