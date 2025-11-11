CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den İBB İddianamesi İle İlgili Açıklama Geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı İBB’de yolsuzluk soruşturmasına yönelin iddianame bugün mahkemeye sunulmuştu. Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için 2 bin 430 yıla hapis cezası talep edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise hazırlanan iddianame ile ilgili ilk açıklamasında, “Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir.” yorumunu yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı “İBB yolsuzluk” iddianamesi tamamlanarak mahkemeye sunuldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddianame ile ilgili ilk yorumunu sosyal medya hesabından paylaştı. 👇
