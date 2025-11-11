onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den İBB İddianamesi İle İlgili Açıklama Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den İBB İddianamesi İle İlgili Açıklama Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.11.2025 - 18:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı İBB’de yolsuzluk soruşturmasına yönelin iddianame bugün mahkemeye sunulmuştu. Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için 2 bin 430 yıla hapis cezası talep edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise hazırlanan iddianame ile ilgili ilk açıklamasında, “Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir.” yorumunu yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı “İBB yolsuzluk” iddianamesi tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı “İBB yolsuzluk” iddianamesi tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

Tüm detaylar 👇

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddianame ile ilgili ilk yorumunu sosyal medya hesabından paylaştı. 👇

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddianame ile ilgili ilk yorumunu sosyal medya hesabından paylaştı. 👇
twitter.com

'Değerli Halkımız;

Bilindiği gibi 19 Mart’ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez, tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler.

Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak, Türkiye’yi büyük bir siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürüklediler.

Aradan geçen 237 günde, aziz milletimizle birlikte büyük bir hukuksuzluğun her saatine tanıklık ettik. Bugün çıkan iddianame ise herkesin bildiği gerçeği bir kez daha ilan etti.

Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi‘ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir.

Darbeciler bugün, tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e kayıtlı olan, Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler.

Anayasa’nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulması meselenin İBB’ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır. Bugün yaşananlar demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suç üstü halidir.

Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır.

Yaşadığımız kötülüklerin sebebi asla “hukuki” değildir, bir kişinin siyasi ihtiraslarından ibarettir.

Partimizi en son 12 Eylül’de Kenan Evren kapatmaya kalktı, milletimizle birlikte yeniden açtık. Evren’in milletimizin gönlündeki yeri de siyasi tarihimize geçiş şekli de bellidir.

Biz, geçmişte çok bedel ödedik, bugün de ödüyoruz ve ödeyeceğiz.

Ama millete inanmaktan ve güvenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.

Atatürk’ün partisi milletimize emanettir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın