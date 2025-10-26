onedio
Casusluk Suçlamasıyla İfadesi Alınan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ Tutuklandı

Casusluk Suçlamasıyla İfadesi Alınan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ Tutuklandı

27.10.2025 - 02:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve siyasal iletişimci Necati Özkan gözaltına alındı. Üç isim, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 

Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar neticesinde tutuklama kararı çıktı.

Savcılıktan siyasal casusluk nedeniyle tutuklama talebi geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, danışmanı Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında yürütülen “casusluk” soruşturmasında ifade süreci tamamlandı. Üç isim için savcılık, “siyasal casusluk” suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu.

Hakimliğe çıkarılan isimlerin tutuklanmasına karar verildi.

Sulh Ceza Hakimliği, sevk sonunda İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan için tutuklama kararı verdi.

