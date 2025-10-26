Casusluk Suçlamasıyla İfadesi Alınan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve siyasal iletişimci Necati Özkan gözaltına alındı. Üç isim, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar neticesinde tutuklama kararı çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Savcılıktan siyasal casusluk nedeniyle tutuklama talebi geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakimliğe çıkarılan isimlerin tutuklanmasına karar verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın