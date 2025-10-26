onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bayrampaşa'da İkinci Kez Başkan Vekilliği Seçimi Yapıldı: Başkan Vekili AKP'den Seçildi

Bayrampaşa'da İkinci Kez Başkan Vekilliği Seçimi Yapıldı: Başkan Vekili AKP'den Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.10.2025 - 21:40 Son Güncelleme: 27.10.2025 - 00:15

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayının kazanması üzerine AKP'nin mahkemeye başvurmasının ardından Bayrampaşa'da ikinci kez seçim yapılıyor.

Yine kıran kırana geçen oylamada tansiyon hayli yüksek. İki taraf da geçerli geçersiz oy tartışması içerisine girerken zaman zaman kavgaya varan olaylar yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başkan Vekilliği oylamasında İbrahim Akın ve Recep Öztürk yarışıyor.

Başkan Vekilliği oylamasında İbrahim Akın ve Recep Öztürk yarışıyor.

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi pazar akşamı toplandı.

Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından önceki haftalarda belediye başkanvekili seçimi yapılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı İbrahim Kahraman kura çekimi sonucunda kazanmıştı.

Bunun ardından, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve Bayrampaşa’da yeniden seçim sürecinin başlamasına hükmedilmişti.

18.00'da başlayan meclis toplantısı, yoğun güvenlik önlemleriyle başlarken adaylar arasında AKP Grubu İbrahim Akın ile CHP Grubu Recep Öztürk yer aldı.

“Sen buraya çökmeye çalışan bir adamsın”

“Sen buraya çökmeye çalışan bir adamsın”

Birinci tur oy sayımının başlamasıyla birlikte salonda gerginlik yaşandığı bildirildi. İddiaya göre, AKP adayı İbrahim Akın’ın isminin oy pusulasında yanlış yazılması meclis üyeleri arasında tartışmaya yol açtı. Seçimi yerinde takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP sıralarına tepki göstererek, “Sen buraya çökmeye çalışan bir adamsın” ifadelerini kullandı.

İlk turda geçersiz oy tartışması devam etti.

İlk turda geçersiz oy tartışması devam etti.

İlk seçimde olduğu gibi ikinci seçimde de AKP’nin kaybına yol açan yazım hatası yeniden gündeme geldi. Sayımı yapılan bazı oy pusulalarında, AKP’nin adayı İbrahim Akın’ın soyadının “AKİN” şeklinde yazıldığı tespit edildi. Bu durum üzerine AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri arasında pusulaların geçerliliği konusunda tartışma çıktı. Oylamaya başkanlık eden İbrahim Kahraman ise tartışmaya son vererek isimlerdeki noktalama hatalarının kabul edileceğini duyurdu. İlk turda AKP adayı İbrahim Akın 19, CHP adayı Recep Öztürk ise 18 oy aldı. Başkanvekili seçilmek için gerekli olan 26 oya ulaşılamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

İkinci tura da "geçersiz oy" tartışması damga vurdu

İkinci tura da "geçersiz oy" tartışması damga vurdu

İlk turda hiçbir adayın 26 oya ulaşamaması üzerine yapılan ikinci turda, her iki aday da 18’er oy aldı. Ancak AKP’li aday İbrahim Akın’a verilen oylardan birinin geçersiz sayılması salonda tansiyonu yeniden yükseltti. Meclis Başkanı İbrahim Kahraman sükûneti sağlamaya çalışırken, kendisine su şişesi fırlatıldı. Geçersiz sayılan oy pusulasında ise AKP’li adayın soyadının “Akın” yerine “Alein” olarak yazıldığı tespit edildi.

3.Turu kazanan AKP adayı oldu.

3.Turu kazanan AKP adayı oldu.

Seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla verilen uzun aranın ardından yapılan 3. turda başkanvekili seçimi sonuçlandı. AKP adayı İbrahim Akın 19, CHP adayı Recep Öztürk ise 18 oy aldı. Başkanvekili seçilmek için gerekli 20 oya hiçbir aday ulaşamayınca seçim 4. tura bırakıldı. Bu turda en yüksek oy alan aday, başkanvekili olarak seçilmiş sayılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4. Turda Başkan Vekili seçilebildi.

4. Turda Başkan Vekili seçilebildi.

Bayrampaşa Belediyesi'nde seçiminin 4. turunda AK AKP'nin adayı İbrahim Akın 19 oy alarak Başkan Vekili oldu. CHP'nin adayı Recep Öztürk bu turda da 18 oy aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
13
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın