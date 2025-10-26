Bayrampaşa'da İkinci Kez Başkan Vekilliği Seçimi Yapıldı: Başkan Vekili AKP'den Seçildi

İlk seçimde olduğu gibi ikinci seçimde de AKP’nin kaybına yol açan yazım hatası yeniden gündeme geldi. Sayımı yapılan bazı oy pusulalarında, AKP’nin adayı İbrahim Akın’ın soyadının “AKİN” şeklinde yazıldığı tespit edildi. Bu durum üzerine AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri arasında pusulaların geçerliliği konusunda tartışma çıktı. Oylamaya başkanlık eden İbrahim Kahraman ise tartışmaya son vererek isimlerdeki noktalama hatalarının kabul edileceğini duyurdu. İlk turda AKP adayı İbrahim Akın 19, CHP adayı Recep Öztürk ise 18 oy aldı. Başkanvekili seçilmek için gerekli olan 26 oya ulaşılamadığı için seçim ikinci tura kaldı.