Bayrampaşa'da İkinci Kez Başkan Vekilliği Seçimi Yapıldı: Başkan Vekili AKP'den Seçildi
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayının kazanması üzerine AKP'nin mahkemeye başvurmasının ardından Bayrampaşa'da ikinci kez seçim yapılıyor.
Yine kıran kırana geçen oylamada tansiyon hayli yüksek. İki taraf da geçerli geçersiz oy tartışması içerisine girerken zaman zaman kavgaya varan olaylar yaşandı.
Başkan Vekilliği oylamasında İbrahim Akın ve Recep Öztürk yarışıyor.
“Sen buraya çökmeye çalışan bir adamsın”
İlk turda geçersiz oy tartışması devam etti.
İkinci tura da "geçersiz oy" tartışması damga vurdu
3.Turu kazanan AKP adayı oldu.
4. Turda Başkan Vekili seçilebildi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
