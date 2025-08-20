Bu Sefer Doktorların E-İmzaları Çalınmış: Reçetem Uygulaması Üzerinden Uyuşturucu Haplara Ulaşmışlar

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede 1006 kişi müşteki olarak yer aldı. Müştekilerin arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun olmaması dikkat çekti. 39 kişiyse şüpheli sıfatıyla yer aldı. Savcılık, şüphelileri birinci ve ikinci grup olarak kategorize etti. Birinci grup şüpheliler eczacı ve eczane çalışanları dışındakiler olarak adlandırılırken, ikinci grup şüphelilerse eczacı ve çalışanları olarak adlandırıldı.

İddianameye göre, 23 şüpheliden oluşan birinci grup, hırsızlık eyleminin mağduru olan doktorların e-imza cihazlarının şifresini öğrenerek bu cihazı çalıyor, ardından cihaza girerek üçüncü kişiler adına reçete düzenliyor, reçetelere konu ilaçları eczanelerden alıp üçüncü kişilere satıyor veya doğrudan reçeteleri satıyordu.