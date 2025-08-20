onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bu Sefer Doktorların E-İmzaları Çalınmış: Reçetem Uygulaması Üzerinden Uyuşturucu Haplara Ulaşmışlar

Bu Sefer Doktorların E-İmzaları Çalınmış: Reçetem Uygulaması Üzerinden Uyuşturucu Haplara Ulaşmışlar

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.08.2025 - 13:45

İzmir merkezli soruşturmada, bazı doktorların e-imzaları çalınırken, bazılarının da kendilerini eczacı olarak tanıtan çete üyelerine Reçetem uygulamasına giriş izni verdiği ortaya çıktı. 

Kaynak: Canan Coşkun / Kısa Dalga

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Yardımcı olmak için şifremi verdirdim"

"Yardımcı olmak için şifremi verdirdim"

Muğla Ortaca Devlet Hastanesi’nde görevli doktor E.U.Ç., eczacı olduğunu söyleyen bir kişinin yanında şifresini girdiğini, onun da reçete sistemine erişmiş olabileceğini söyledi. Kamera kayıtları, bu kişinin çete üyesi Atakan Lüder olduğunu gösterdi.

Reçeteyi onlar yazdı, doktor sadece izledi

Reçeteyi onlar yazdı, doktor sadece izledi

Ankara Pursaklar ve Burdur Bucak’taki devlet hastanelerinde görevli doktorlar da benzer yöntemle çete üyelerinin reçete sistemini kullandığını, hatta bazı hastaları hiç görmeden yeşil reçeteli ilaçların yazıldığını anlattı.

Bazı eczane çalışanları, sahte reçeteleri işleme koydu, hatta depo kotası dolmasına rağmen yoğun Lyrica satışı yaptıklarını itiraf etti. Para transferleri de soruşturma dosyasına girdi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede 1006 kişi müşteki olarak yer aldı. Müştekilerin arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun olmaması dikkat çekti. 39 kişiyse şüpheli sıfatıyla yer aldı. Savcılık, şüphelileri birinci ve ikinci grup olarak kategorize etti. Birinci grup şüpheliler eczacı ve eczane çalışanları dışındakiler olarak adlandırılırken, ikinci grup şüphelilerse eczacı ve çalışanları olarak adlandırıldı.

İddianameye göre, 23 şüpheliden oluşan birinci grup, hırsızlık eyleminin mağduru olan doktorların e-imza cihazlarının şifresini öğrenerek bu cihazı çalıyor, ardından cihaza girerek üçüncü kişiler adına reçete düzenliyor, reçetelere konu ilaçları eczanelerden alıp üçüncü kişilere satıyor veya doğrudan reçeteleri satıyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın