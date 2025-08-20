Narin Güran Cinayetinde 1 Yıl: Katilin Kim Olduğu Hala Belirsiz
8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 yılında Diyarbakır’da kaybolmuş ve küçük kızın cansız bedeni uzun aramalar sonrasında 8 Eylül’de evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında cansız olarak bulunmuştu.
Türkiye’nin konuştuğu olayda Narin’in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Narin’in cansız bedenini amcası Salim Güran’ın emriyle dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargılama bir üst mahkemede devam ediyor.
İşte tüm Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran yaşananlar…
Narin Güran, gittiği Kur’an kurusundan çıkışta son kez kameralar tarafından kaydedilmiş ve sonrasında bir daha görülmemişti.
Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ın şüpheli ifadeleri yüzünden müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Narin’in ismi okullarda, kütüphanelerde ve parklarda yaşatılıyor.
