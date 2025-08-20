onedio
Narin Güran Cinayetinde 1 Yıl: Katilin Kim Olduğu Hala Belirsiz

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.08.2025 - 13:02

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 yılında Diyarbakır’da kaybolmuş ve küçük kızın cansız bedeni uzun aramalar sonrasında 8 Eylül’de evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında cansız olarak bulunmuştu.

Türkiye’nin konuştuğu olayda Narin’in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Narin’in cansız bedenini amcası Salim Güran’ın emriyle dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargılama bir üst mahkemede devam ediyor. 

İşte tüm Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran yaşananlar…

Narin Güran, gittiği Kur’an kurusundan çıkışta son kez kameralar tarafından kaydedilmiş ve sonrasında bir daha görülmemişti.

Narin için bölgede 'kayıp çocuk vakası' olarak Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince arama çalışması baştılmıştı.

Dalgıçlar tarafından sulama kanalında ve su kuyularında, diğer ekiplerce mahallenin çevresinde, kayalıklarda, derede, sazlıkta, tarlalarda, mezarlıkta, mahalledeki atıl alanlarda, boş evlerde, ahırlarda, samanlıklarda ve evlerin bahçesinde günlerce aranan Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ın şüpheli ifadeleri yüzünden müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, cinayete ilişkin amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K'nin (17) de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı.

İddianamede, 'Şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek, öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır.' değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada anne, ağabey ve amca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Narin’in ismi okullarda, kütüphanelerde ve parklarda yaşatılıyor.

Diyarbakır'da Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından merkez Kayapınar ilçesindeki Mevlana Ortaokulu'nda Narin Güran adına 16 Ekim 2024'te oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Sanatçı Gülben Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'ndeki Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu'nun bahçesine yaptırılan anaokuluna Narin'in ismi verildi. Narin Anaokulu, 8 Mart'ta törenle açıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından Millet Bahçesi Kütüphanesi Konferans Salonu'na Narin'in ismi verildi.

Narin'in adı, İzmir, Gaziantep, Sivas, Nevşehir ve Kilis'te de parklarda yaşatılıyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde de Narin'in anısına 300 fidan toprakla buluşturuldu.

