Böcekler Üzerine Araştırma Yapan Bir Bilim İnsanı Sivrisinekleri Beslediği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
17.01.2026 - 22:41 Son Güncelleme: 17.01.2026 - 22:45

Sivrisinekler, günümüzde hala çeşitli hastalıkların taşıyıcısı olabiliyor. Bu hastalıkların bazıları öyle tehlikeli ki, ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu yüzden sivrisinekler üzerindeki araştırmalar hala devam ediyor. 

Sivrisinekler üzerine araştırmalar yapan bir bilim insanı, sivrisinekleri beslediği anları paylaştı. 'Ben hastalık iletimini azaltmak için sivrisinekleri sürdürülebilir bir şekilde nasıl kontrol edebileceği konusunda çalışan bir tıbbi böcek bilimcisiyim!' diyen kadının videosu izleyenleri biraz ürküttü fakat bir o kadar da takdir edildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DS89vhHD4WF/
Tıbbi entomolog (tıbbi böcek bilimci) tam olarak ne iş yapıyor?

Bu mesleği yapan kişinin temel odak noktası, hastalık yayan böceklerle bilimsel yöntemlerle mücadele etmek. Bu uzmanlar; sıtma, zika ve dang humması gibi ciddi hastalıkların yayılımını durdurmak için sivrisineklerin biyolojisini, üreme alışkanlıklarını ve çevreyle olan etkileşimlerini laboratuvar ve saha ortamında incelerler.

Videodaki kişinin özellikle vurguladığı 'sürdürülebilirlik' kısmı ise, sadece ilaçlama yapmak yerine doğaya zarar vermeyen uzun vadeli çözümler geliştirdiği anlamına geliyor. Yani bu uzman ekosistemi koruyarak, sivrisineklerin ilaçlara karşı direnç geliştirmesini engelleyecek biyolojik kontrol yöntemleri veya genetik teknolojiler gibi yenilikçi stratejiler üzerinde çalışarak halk sağlığını korumayı hedefliyor.

