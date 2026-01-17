Böcekler Üzerine Araştırma Yapan Bir Bilim İnsanı Sivrisinekleri Beslediği Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DS89vhHD4WF/
Sivrisinekler, günümüzde hala çeşitli hastalıkların taşıyıcısı olabiliyor. Bu hastalıkların bazıları öyle tehlikeli ki, ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu yüzden sivrisinekler üzerindeki araştırmalar hala devam ediyor.
Sivrisinekler üzerine araştırmalar yapan bir bilim insanı, sivrisinekleri beslediği anları paylaştı. 'Ben hastalık iletimini azaltmak için sivrisinekleri sürdürülebilir bir şekilde nasıl kontrol edebileceği konusunda çalışan bir tıbbi böcek bilimcisiyim!' diyen kadının videosu izleyenleri biraz ürküttü fakat bir o kadar da takdir edildi.
Tıbbi entomolog (tıbbi böcek bilimci) tam olarak ne iş yapıyor?
