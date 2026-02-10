Super Bowl'dan Sonra Havaalanlarından Ayrılan Jetler Bir Video ile Gösterildi

Bildiğiniz üzere son günlerde dünyanın gündemi Super Bowl gösterisi. Porto Riko'lu şarkıcı Bad Bunny'nin sahne aldığı gösteri pek çok açıdan çok konuşuldu. Özellikle siyasi mesajları ve Trump'ın tepkisi tüm gözleri gösteriye çevirdi. Öyle ki tarihin en çok izlenen Super Bowl gösterisi oldu.

Pek çok ünlü isim de hem sahnede hem seyirci koltuğunda yerini aldı. Seyircilerin arasında Kim Kardashian, Lewis Hamilton, Kendall Jenner, Hailey Bieber gibi isimler yer alırken; Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Pedro Pascal ve daha birçok ünlü de sahnede Bad Bunny'ye destek verdi. Haliyle pek çok özel jet de alanda yerini aldı. Alandan ayrılan özel jetler bir video ile gösterildi. Görüntüler hem tepki çekti hem de uzun uzun düşündürdü.