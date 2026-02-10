onedio
Super Bowl'dan Sonra Havaalanlarından Ayrılan Jetler Bir Video ile Gösterildi

Super Bowl'dan Sonra Havaalanlarından Ayrılan Jetler Bir Video ile Gösterildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.02.2026 - 21:53

Bildiğiniz üzere son günlerde dünyanın gündemi Super Bowl gösterisi. Porto Riko'lu şarkıcı Bad Bunny'nin sahne aldığı gösteri pek çok açıdan çok konuşuldu. Özellikle siyasi mesajları ve Trump'ın tepkisi tüm gözleri gösteriye çevirdi. Öyle ki tarihin en çok izlenen Super Bowl gösterisi oldu. 

Pek çok ünlü isim de hem sahnede hem seyirci koltuğunda yerini aldı. Seyircilerin arasında Kim Kardashian, Lewis Hamilton, Kendall Jenner, Hailey Bieber gibi isimler yer alırken; Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Pedro Pascal ve daha birçok ünlü de sahnede Bad Bunny'ye destek verdi. Haliyle pek çok özel jet de alanda yerini aldı. Alandan ayrılan özel jetler bir video ile gösterildi. Görüntüler hem tepki çekti hem de uzun uzun düşündürdü.

Peki özel jetlerin tam olarak çevreye etkisi ne?

Peki özel jetlerin tam olarak çevreye etkisi ne?

Özel jetler, ticari uçaklara kıyasla yolcu başına 5 ila 14 kat daha fazla karbon emisyonu üreterek ulaşım araçları arasında çevreye en çok zarar veren seçeneklerin başında geliyor. Öyle ki, bir özel jetin sadece bir saatlik uçuşu, ortalama bir insanın yıllık karbon ayak izinin yarısına denk gelen yaklaşık 2 ton CO2​ salınımına neden oluyor. Kısa mesafeli rotalarda kalkış için harcanan aşırı yakıt, uçuşların %40’a yakınının yolcusuz yapılması ve yüksek irtifada salınan azot oksitler ile su buharının yarattığı sera etkisi, bu araçları iklim krizi açısından oldukça verimsiz ve maliyetli bir 'lüks' haline getiriyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
