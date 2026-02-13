onedio
Bir Vatandaş Nazar Değen Kedisine Kurşun Döktürdüğü Anları Kayda Aldı

Bir Vatandaş Nazar Değen Kedisine Kurşun Döktürdüğü Anları Kayda Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.02.2026 - 14:33

Kediler ve kedilerle ilgili içerik konusunda dünya çapındayız desek yanlış olmaz. Global hesaplardan daha küçük hesaplara herkes bu meraklı canlılarla olan anılarını paylaşıyor. Ülke içinde zaten sevilen bu videolar zaman zaman dünya çapında da viral olabiliyor. Instagram'da kırıkgözlüklüteyze hesabıyla paylaşımlar yapan bir vatandaş ise tırnağı kırılan kedisine kurşun döktürdü.

Video 2 milyon görüntülenme alırken gelen yorumlar da en az video kadar eğlenceliydi.

Video 2 milyon görüntülenme alırken gelen yorumlar da en az video kadar eğlenceliydi.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
