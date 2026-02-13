Bir Vatandaş Nazar Değen Kedisine Kurşun Döktürdüğü Anları Kayda Aldı

Kediler ve kedilerle ilgili içerik konusunda dünya çapındayız desek yanlış olmaz. Global hesaplardan daha küçük hesaplara herkes bu meraklı canlılarla olan anılarını paylaşıyor. Ülke içinde zaten sevilen bu videolar zaman zaman dünya çapında da viral olabiliyor. Instagram'da kırıkgözlüklüteyze hesabıyla paylaşımlar yapan bir vatandaş ise tırnağı kırılan kedisine kurşun döktürdü.
Video 2 milyon görüntülenme alırken gelen yorumlar da en az video kadar eğlenceliydi.
