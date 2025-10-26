onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Özgün Tasarımlara Sahip Koleksiyonluk Eski Telefonlarını Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Özgün Tasarımlara Sahip Koleksiyonluk Eski Telefonlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
26.10.2025 - 09:32

Teknoloji hızla ilerliyor. Hemen hemen her gün bizi şaşırtacak yepyeni bir ürünle karşılaşıyoruz. Bunların neredeyse her biri de yaşamımızı oldukça kolaylaştığından bir anda hayatımızın bir parçası haline geliyor. Telefon da onların başında geliyor. Önceden sadece iletişim sağlamaya yarayan telefonlar, oldukça hızlı bir gelişme ile hayatımızın bir parçası haline geldi ve hemen hemen her işimizi onunla yapıyoruz. 

Bir sosyal medya kullanıcısı, özgün tasarımları olan eski, koleksiyonluk telefonlarını paylaştı. O günün şartlarına göre harika tasarımlara sahip olan telefonlar izleyenleri geçmişe götürdü.

Her birimizin ilk telefonları çok özeldi.

Her birimizin ilk telefonları çok özeldi.

Sadece konuşup mesaj yazabilsek de en değerli eşyamızdı. Çocukluğumuzda en ilkel hali şahit olduğumuz telefonla, bugün neredeyse tüm işlerimizi halledebileceğimiz, hatta tüm yaşamımızı onunla idame ettireceğimiz aklımıza elbette gelmezdi. Peki siz ilk telefonunuzu hatırlıyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bakalım kimler hangi telefonları kullandı.

