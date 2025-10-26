Hepsi Ekmeğinin Derdinde: İstanbul'un Meşhur Kedileri Bu Sefer İşlerinin Başlarında Görüntülendi

İstanbul son yıllarda sokaklarındaki kedilerle biliniyor bildiğiniz üzere. Bu durum özellikle turistlerin dikkatini çekiyor. İstanbul sokaklarındaki kedilerin videolarını çeken turistler, pek çok kez kedilerimizin viral olmasını sağladı. Hatta İstanbul'a 'Catstanbul' diye bir de isim takmışlar. Paylaştıkları videolar ise kalpleri ısıtıyor.
Yine İstanbul'un kedileri sosyal medyada viral oldu. Her biri işinin başında görüntülenen emekçi kediler yine beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İstanbul'un emekçi kedileri"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın