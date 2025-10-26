Hepsi Ekmeğinin Derdinde: İstanbul'un Meşhur Kedileri Bu Sefer İşlerinin Başlarında Görüntülendi

İstanbul son yıllarda sokaklarındaki kedilerle biliniyor bildiğiniz üzere. Bu durum özellikle turistlerin dikkatini çekiyor. İstanbul sokaklarındaki kedilerin videolarını çeken turistler, pek çok kez kedilerimizin viral olmasını sağladı. Hatta İstanbul'a 'Catstanbul' diye bir de isim takmışlar. Paylaştıkları videolar ise kalpleri ısıtıyor.

Yine İstanbul'un kedileri sosyal medyada viral oldu. Her biri işinin başında görüntülenen emekçi kediler yine beğeni topladı.