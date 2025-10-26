onedio
Hepsi Ekmeğinin Derdinde: İstanbul'un Meşhur Kedileri Bu Sefer İşlerinin Başlarında Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
26.10.2025 - 08:34 Son Güncelleme: 26.10.2025 - 08:41

İstanbul son yıllarda sokaklarındaki kedilerle biliniyor bildiğiniz üzere. Bu durum özellikle turistlerin dikkatini çekiyor. İstanbul sokaklarındaki kedilerin videolarını çeken turistler, pek çok kez kedilerimizin viral olmasını sağladı. Hatta İstanbul'a 'Catstanbul' diye bir de isim takmışlar. Paylaştıkları videolar ise kalpleri ısıtıyor.

Yine İstanbul'un kedileri sosyal medyada viral oldu. Her biri işinin başında görüntülenen emekçi kediler yine beğeni topladı.

"İstanbul'un emekçi kedileri"

Kediler dünyanın en başına buyruk canlıları. Haliyle bütün sokaklar, bütün dükkanlar ve parklar onların. Özellikle girdikleri mağazaların hakimi gibi görünüyorlar. İstanbul'un kedileri ile tanınıyor olması ise pek çok kişinin beğenisini topluyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
