Bir Kadın İsteme Töreni Sırasında Yaşadığı Stresi Çektiği Bir Video ile Gösterdi

Bir Kadın İsteme Töreni Sırasında Yaşadığı Stresi Çektiği Bir Video ile Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.02.2026 - 14:41

Evlilik gelin ve damadın en heyecanlı süreci. Bu sürecin her aşamasında büyük bir stres de yaşayabiliyor. Bu strese aileler de dahil oluyor. Kız isteme merasimi bir gelenek olarak hala devam ediyor. En stresli anlar da bu süreçte yaşanıyor. Ailelerin ilk kez bir araya geldiği bugünde gergin anlar da yaşanabiliyor. 

'sevimsell' isimli TikTok kullanıcısı isteme töreninde yaşadığı stresi çektiği bir video ile gösterdi. Kadının stresine, o günleri yaşayan pek çok kişiye tanıdık geldi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sevimsell/vid...
İsteme töreninde damat tarafının gördüğü/ kız tarafının yaşadığı

Aileleri doğru konumlandırmak, kıyafet ve saçın düzgün olması, karşılamanın samimiyetine stresin yansıtılmaması derken ortaya ciddi anlamda kaotik bir süreç çıkabiliyor. Kadının yaşadığı stres ve çevresindekilere tavır ilk etapta insanlara tuhaf gelse de benzer stresi yaşayanlar genç kadına hak verdi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
