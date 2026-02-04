Bir Kadın İsteme Töreni Sırasında Yaşadığı Stresi Çektiği Bir Video ile Gösterdi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sevimsell/vid...
Evlilik gelin ve damadın en heyecanlı süreci. Bu sürecin her aşamasında büyük bir stres de yaşayabiliyor. Bu strese aileler de dahil oluyor. Kız isteme merasimi bir gelenek olarak hala devam ediyor. En stresli anlar da bu süreçte yaşanıyor. Ailelerin ilk kez bir araya geldiği bugünde gergin anlar da yaşanabiliyor.
'sevimsell' isimli TikTok kullanıcısı isteme töreninde yaşadığı stresi çektiği bir video ile gösterdi. Kadının stresine, o günleri yaşayan pek çok kişiye tanıdık geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsteme töreninde damat tarafının gördüğü/ kız tarafının yaşadığı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın