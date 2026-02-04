Beklemediği Bir Anda Torun Müjdesi Alan Kadın Mutluluktan Bayıldı

Torun sahibi olmak, ebeveynlerin en büyük isteklerinden biri. Pek çok ebeveynin hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Hatta her birinin, torunlarını kendi çocuklarından daha fazla sevdiği söyleniyor. Elbette onlar için dünyanın en güzel haberi de bir torun haberi.

'simgeksmet' isimli sosyal medya kullanıcısı kayınvalidesine torun müjdesi verdiği anları paylaştı. Haberi alan kayınvalidenin yere yığıldığı anlar sosyal medyada viral oldu.