Beklemediği Bir Anda Torun Müjdesi Alan Kadın Mutluluktan Bayıldı

Pelin Yelda Göktepe
04.02.2026 - 13:24

Torun sahibi olmak, ebeveynlerin en büyük isteklerinden biri. Pek çok ebeveynin hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Hatta her birinin, torunlarını kendi çocuklarından daha fazla sevdiği söyleniyor. Elbette onlar için dünyanın en güzel haberi de bir torun haberi. 

'simgeksmet' isimli sosyal medya kullanıcısı kayınvalidesine torun müjdesi verdiği anları paylaştı. Haberi alan kayınvalidenin yere yığıldığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@simgeksmet/vi...
İnsan sevinç anında neden bayılır?

Uzmanların açıklamasına göre sevinç anında bayılmak, genellikle vazovagal senkop olarak adlandırılan bir durumdan kaynaklanır; aşırı yoğun bir duygu (sevinç, şok, heyecan) karşısında Vagus sinirinin aşırı uyarılmasıyla kalp hızı aniden yavaşlar ve kan basıncı düşer. Bu ani tansiyon düşüşü beyne giden kan akışını geçici olarak azalttığı için beyin, koruma mekanizması olarak sistemi kısa süreliğine kapatır. Yani vücut bir nevi 'duygusal sigorta' atması yaşayarak bayılır ve yatay pozisyona geçerek kanın beyne daha kolay ulaşmasını sağlar.

