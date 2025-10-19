Bir İçerik Üreticisi Arkadaşlarının Eski Facebook Fotoğraflarını Bularak Sinirlerini Bozdu

Pek çoğumuzun ilk tanıştığı sosyal medya sitesi muhtemelen Facebook'tur. Bir dönem Facebook, temel sosyalleşme aracımızdı. Fotoğraflarımızı da, söylemek istediklerimizi de paylaşmak istediğimiz şarkıları da tek bir platform üzerinden yönetiyorduk. Özellikle 2008-2015 yılları arasında oldukça popülerdi. Hatta Facebook o dönem, eski arkadaşlarınıza ulaşabileceğiniz bir araç haline gelmişti.

Bir içerik üreticisi, arkadaşlarının eski fotoğraflarını bularak onlara bir sürpriz yaptı. Eski resimlerini görenler, neye uğradığını şaşırdı.