Bir İçerik Üreticisi Arkadaşlarının Eski Facebook Fotoğraflarını Bularak Sinirlerini Bozdu

Bir İçerik Üreticisi Arkadaşlarının Eski Facebook Fotoğraflarını Bularak Sinirlerini Bozdu

19.10.2025 - 09:30

Pek çoğumuzun ilk tanıştığı sosyal medya sitesi muhtemelen Facebook'tur. Bir dönem Facebook, temel sosyalleşme aracımızdı. Fotoğraflarımızı da, söylemek istediklerimizi de paylaşmak istediğimiz şarkıları da tek bir platform üzerinden yönetiyorduk. Özellikle 2008-2015 yılları arasında oldukça popülerdi. Hatta Facebook o dönem, eski arkadaşlarınıza ulaşabileceğiniz bir araç haline gelmişti. 

Bir içerik üreticisi, arkadaşlarının eski fotoğraflarını bularak onlara bir sürpriz yaptı. Eski resimlerini görenler, neye uğradığını şaşırdı.

Elbette o dönemin fotoğraf estetiği ve paylaşım anlayışı farklıydı.

Farklı makyajlar, ışıklar ve efektler doğrudan o dönemin ruhunu yansıtabiliyor. Şimdi durum bambaşka olunca elbette o dönemki fotoğraflarımız her birimize garip geliyor. Peki siz eski Facebook fotoğraflarınızı hatırlıyor musunuz?

