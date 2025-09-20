Bir Bebeğin Anneanne ve Babaanne Evindeki Tatil Deneyimleri Arasındaki Fark Gündem Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/bilal.tosun
Yaz tatili kimi için deniz, kum, güneş demekken kimisi de anne ya da babasının memleketinde geçirir günlerini. Ama eğer şanslıysanız, her ikisine de gitme ve ikisini de deneyimleme imkanınız olur. Instagram'da Bilal Tosun adlı içerik üreticisi de bebeğinin anneanne ve babaannesiyle geçirdiği tatil deneyimlerini karşılaştırdığı bir videoyu yayınladı. Kısa sürede gündem olan videoda, bebeğe maşallah demeden geçmeyelim lütfen!
Sosyal medyada gündem olan o videoyu buradan izleyebilirsiniz:
Bir bebeğin anneanne ve babaanne evindeki tatil deneyimleri babası tarafından paylaşıldı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
