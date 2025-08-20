Beş Farklı Şehirde Hayata Geçiriliyor: Bakan Mehmet Nuri Ersoy ‘Bir Anadolu Şenliği’ni Duyurdu

Eski Belediye Alanı’ndaki ana sahnede Murat Dalkılıç, Bengü, Ferat Üngür ve Yudum; Yüksekova Stadyumu’nda ise Merve Özbey, Oğuzhan Koç, Delil Dilanar, Rojin ve Nevzat Çiftçi sevenleriyle buluşacak. Grup Tillo, Colemerg Collective, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin özel konserleriyle müzik şöleni zirveye çıkacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu’nun “Yeşilçam”, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun ise “Eyvah Nadir” oyunu tiyatro tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak. Sinema Tırı, Gezici Kütüphane ve Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi; Hakkari’nin dört bir yanında sanat, tarih ve kitap sevgisini yayacak.

Merzan Şehir Stadyumu ve Mevlana Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü; sahne gösterileri, tiyatro oyunları, atölyeler ve oyun alanlarıyla miniklerin dünyasına renk katacak. Bursa Devlet Tiyatrosu’nun “Harikalar Mutfağı” ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “Orfin’in Müzik Kutusu” oyunları ise çocukları tiyatronun büyülü dünyasına taşıyacak.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarih bilinci pekişirken; Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane, miniklere hem eğlenceli hem öğretici anlar yaşatacak.