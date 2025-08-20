Beş Farklı Şehirde Hayata Geçiriliyor: Bakan Mehmet Nuri Ersoy ‘Bir Anadolu Şenliği’ni Duyurdu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl beş farklı şehirde hayata geçireceği “Bir Anadolu Şenliği” serüveni, 22 Ağustos’ta Hakkari’den start alıyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şenliğin bölge için taşıdığı öneme vurgu yaparak “Şimdi terörün izlerini kardeşliğimizle ayaklar altına alarak silmenin ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu’da yeni bir dönemi başlatmanın vakti” dedi.
Bir Anadolu Şenliği beş farklı şehirde olacak, ilk durak Hakkari.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şenliğin bölge için taşıdığı öneme vurgu yaparak şunları söyledi:
Ünlü sanatçılar sahne alacak.
