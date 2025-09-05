onedio
Arızayı Bulması İçin Ustayı Motora Bindirdi, Kaputu Açık Yolculuk Ederek Ağızları Açık Bıraktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.09.2025 - 22:42

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir kişi aracından ses gelmesi üzerine akıl almaz yönteme başvurdu. Sesin kaynağının bulunması için ustayı motora bindiren sürücü, kaputu açık şekilde yolculuk etti. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri sürücünün bulunması için soruşturma başlattı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Araçtan gelen sesi bulması için ustayı motora bindirdi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir kişi aracından gelen sesi bulması için ustayı motorun içine bindirip yolda ilerlerdi. Kaputu açık şekilde ilerleyen otomobil ters şeritte gitti. Trafiği tehlikeye düşüren anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
