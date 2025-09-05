onedio
Filenin Sultanları'na Hayran Olan Taylandlı Taraftarlar Eda Erdem'i Görünce Kendinden Geçti

Filenin Sultanları'na Hayran Olan Taylandlı Taraftarlar Eda Erdem'i Görünce Kendinden Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2025 - 18:35

Filenin Sultanları , Dünya Şampiyonası'nda bir ilki başararak son dörde kaldı. ABD'yi müthiş bir oyunla geçen milliler Japonya ile eşleşti. Ferhat Akbaş'ın Japonya'sı ile final maçı için mücadele edecek sporcularımıza turnuvanın düzenlendiği Tayland'da büyük ilgi var. 

Hande Baladın'ın doğum gününün kutlandığı bilboardların ardından Eda Erdem'e olan sevgi de kameralara yansıdı.

Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor.

Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor.

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gruptan lider çıkan Filenin Sultanları, Slovenya ve ABD'yi eleyerek yarı finalde Japonya'nın rakibi oldu. 

Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile kritik bir maça çıkacak olan millilerimize Bangkok'da büyük bir sevgi var. Geçtiğimiz günlerde Hande Baladın'ın doğum gününü AVM bilboardlarından kutlayan Taylandlıların bu kez Eda Erdem ile karşılaştığı anlardaki hareketleri gündem oldu. Eda Erdem'le fotoğraf çekilmek ve imza almak için çabalayan Taylandlılar ilginç görüntüler oluşturdu.

Eda Erdem'e gösterilen ilgi kameralara böyle yansıdı:

