Filenin Sultanları'na Hayran Olan Taylandlı Taraftarlar Eda Erdem'i Görünce Kendinden Geçti
Filenin Sultanları , Dünya Şampiyonası'nda bir ilki başararak son dörde kaldı. ABD'yi müthiş bir oyunla geçen milliler Japonya ile eşleşti. Ferhat Akbaş'ın Japonya'sı ile final maçı için mücadele edecek sporcularımıza turnuvanın düzenlendiği Tayland'da büyük ilgi var.
Hande Baladın'ın doğum gününün kutlandığı bilboardların ardından Eda Erdem'e olan sevgi de kameralara yansıdı.
Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor.
Eda Erdem'e gösterilen ilgi kameralara böyle yansıdı:
Allah aşkına gurur duyduğumuz 3/5 şey kalmış zaten,bu başarılı kızlarımıza ATA'MIN KIZLARI desek daha doğru, uygun olmaz mı , sultan mı kaldı bu devirde,onla... Devamını Gör
