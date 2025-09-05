Filenin Sultanları'na Hayran Olan Taylandlı Taraftarlar Eda Erdem'i Görünce Kendinden Geçti

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gruptan lider çıkan Filenin Sultanları, Slovenya ve ABD'yi eleyerek yarı finalde Japonya'nın rakibi oldu.

Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile kritik bir maça çıkacak olan millilerimize Bangkok'da büyük bir sevgi var. Geçtiğimiz günlerde Hande Baladın'ın doğum gününü AVM bilboardlarından kutlayan Taylandlıların bu kez Eda Erdem ile karşılaştığı anlardaki hareketleri gündem oldu. Eda Erdem'le fotoğraf çekilmek ve imza almak için çabalayan Taylandlılar ilginç görüntüler oluşturdu.