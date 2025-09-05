Boks Efsaneleri Mike Tyson ve Floyd Mayweather Ringlere Geri Dönüyor!
Boks dünyası, 2026 yılının başlarında gerçekleşmesi planlanan ve tüm zamanların en büyük iki ismi olan Mike Tyson ile Floyd Mayweather Jr.'ı karşı karşıya getirecek olan karşılaşma ile adeta sarsıldı. Yıllardır spora damgasını vurmuş ve kendi sıkletlerinde efsaneleşmiş bu iki ismin, 50'lerinde ve 60'larında ringe dönecek olması, dövüş sporlarında yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Bu heyecan verici ve bir o kadar da tartışmalı müsabaka, sadece boks tarihinin değil, aynı zamanda spor dünyasının en beklenmedik olaylarından biri olmaya aday.
Mike Tyson ve Floyd Mayweather, 2026 yılının başlarında boks Onur Listesi üyelerinin karşılaşacağı bir maç için ringe çıkacak.
Boks tarihindeki en zengin üç karşılaşma ona ait!
