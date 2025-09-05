onedio
Boks Efsaneleri Mike Tyson ve Floyd Mayweather Ringlere Geri Dönüyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.09.2025 - 09:59 Son Güncelleme: 05.09.2025 - 10:07

Boks dünyası, 2026 yılının başlarında gerçekleşmesi planlanan ve tüm zamanların en büyük iki ismi olan Mike Tyson ile Floyd Mayweather Jr.'ı karşı karşıya getirecek olan karşılaşma ile adeta sarsıldı. Yıllardır spora damgasını vurmuş ve kendi sıkletlerinde efsaneleşmiş bu iki ismin, 50'lerinde ve 60'larında ringe dönecek olması, dövüş sporlarında yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Bu heyecan verici ve bir o kadar da tartışmalı müsabaka, sadece boks tarihinin değil, aynı zamanda spor dünyasının en beklenmedik olaylarından biri olmaya aday.

Mike Tyson ve Floyd Mayweather, 2026 yılının başlarında boks Onur Listesi üyelerinin karşılaşacağı bir maç için ringe çıkacak.

Geçtiğimiz yıl Jake Paul'a karşı sekiz rauntluk bir maçta yenilen ve gelecek yıl 60 yaşına girecek olan Tyson, yenilgisinin ardından ringe geri dönecek. Tyson, 'bu gösteri maçının hayranlara istediklerini vereceğini' söyleyen yenilgisiz 48 yaşındaki Mayweather ile karşılaşacak.

Perşembe günü bu etkinlikle bir medya yayın ve TV ortaklığı başlatacak olan canlı boks prodüksiyon şirketi CSI Sports tarafından yapılan duyuruda, maç için herhangi bir tarih veya yer belirtilmedi.

Tyson dövüşü duyuran açıklamada, 'CSI bana Floyd Mayweather ile ringe çıkma teklifiyle geldiğinde, 'Bunun gerçekleşmesine imkan yok' diye düşündüm' dedi. 'Ancak, Floyd evet dedi.'

Tyson, 'Bu dövüş, ne dünyanın ne de benim, olacağını veya olabileceğini düşündüğüm bir şeydi. Ancak, boks öngörülemezliğin yeni bir çağına girdi ve bu dövüş olabilecek en öngörülemez şey' diye ekledi. 'Floyd'un gerçekten bunu yapmak istediğine hala inanamıyorum. Bu onun sağlığı için zararlı olacak, ama o yapmak istiyor, bu yüzden imzalandı ve gerçekleşiyor!'

Boks tarihindeki en zengin üç karşılaşma ona ait!

Tyson bir ağır sıklet şampiyonuydu ve Mayweather beş farklı sıklette şampiyonluk kazanmasına rağmen, hiçbiri 154 poundluk (70 kg) üst sınırı olan hafif orta sıkletin üzerinde değildi. 50 galibiyetlik kariyerindeki son resmi maçı 2017'de MMA yıldızı Conor McGregor'a karşıydı.

O dövüş, Manny Pacquiao ve Canelo Alvarez'e karşı kazandığı zaferlerle birlikte, boks tarihindeki en zengin üç karşılaşma oldu.

Mayweather, 'Otuz yıldır bu işi yapıyorum ve benim mirasıma leke sürebilecek tek bir dövüşçü bile olmadı' dedi. 'Zaten biliyorsunuz ki bir şey yapacaksam, bu büyük ve efsanevi olacak. Boks işinde en iyisi benim. Bu gösteri maçı, hayranlara istediklerini verecek.'

