Boks Efsaneleri Mike Tyson ve Floyd Mayweather Ringlere Geri Dönüyor!

Geçtiğimiz yıl Jake Paul'a karşı sekiz rauntluk bir maçta yenilen ve gelecek yıl 60 yaşına girecek olan Tyson, yenilgisinin ardından ringe geri dönecek. Tyson, 'bu gösteri maçının hayranlara istediklerini vereceğini' söyleyen yenilgisiz 48 yaşındaki Mayweather ile karşılaşacak.

Perşembe günü bu etkinlikle bir medya yayın ve TV ortaklığı başlatacak olan canlı boks prodüksiyon şirketi CSI Sports tarafından yapılan duyuruda, maç için herhangi bir tarih veya yer belirtilmedi.

Tyson dövüşü duyuran açıklamada, 'CSI bana Floyd Mayweather ile ringe çıkma teklifiyle geldiğinde, 'Bunun gerçekleşmesine imkan yok' diye düşündüm' dedi. 'Ancak, Floyd evet dedi.'

Tyson, 'Bu dövüş, ne dünyanın ne de benim, olacağını veya olabileceğini düşündüğüm bir şeydi. Ancak, boks öngörülemezliğin yeni bir çağına girdi ve bu dövüş olabilecek en öngörülemez şey' diye ekledi. 'Floyd'un gerçekten bunu yapmak istediğine hala inanamıyorum. Bu onun sağlığı için zararlı olacak, ama o yapmak istiyor, bu yüzden imzalandı ve gerçekleşiyor!'