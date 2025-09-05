Bir Fenerbahçe Taraftarı Cuma Namazı Çıkışı İsmail Kartal'ı Takip Ederek Transfer İstedi
Fenerbahçe, teknik direktör José Mourinho ile yollarını resmen ayırdı. Portekizli çalıştırıcının görevine 29 Ağustos 2025 itibarıyla son verildi. Boşalan koltuk için ilk aday olarak ise İsmail Kartal öne çıkıyor. Kartal, kulüpte daha önce başarılı bir dönem geçirmiş olmasıyla yönetimin gündeminde yer alıyor.
Taraftarlardan da bu kez İsmail Kartal'a yoğun bir istek var.
Mourinho ve Jorge Jesus geleceği için gönderilen İsmail Kartal bir kez daha geri gelebilir.
Taraftarın İsmail Kartal'ı takip ettiği o anlar:
