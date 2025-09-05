onedio
Bir Fenerbahçe Taraftarı Cuma Namazı Çıkışı İsmail Kartal'ı Takip Ederek Transfer İstedi

Bir Fenerbahçe Taraftarı Cuma Namazı Çıkışı İsmail Kartal'ı Takip Ederek Transfer İstedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2025 - 17:48

Fenerbahçe, teknik direktör José Mourinho ile yollarını resmen ayırdı. Portekizli çalıştırıcının görevine 29 Ağustos 2025 itibarıyla son verildi. Boşalan koltuk için ilk aday olarak ise İsmail Kartal öne çıkıyor. Kartal, kulüpte daha önce başarılı bir dönem geçirmiş olmasıyla yönetimin gündeminde yer alıyor.

Taraftarlardan da bu kez İsmail Kartal'a yoğun bir istek var.

Fenerbahçe, teknik direktör José Mourinho ile yollarını resmen ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcının görevine 29 Ağustos 2025 itibarıyla son verildiği duyuruldu. Mourinho döneminde yaşanan hayal kırıklıkları ve Avrupa kupalarındaki başarısızlık bu kararın alınmasında etkili oldu. Boşalan koltuk için ilk aday olarak ise camianın yakından tanıdığı İsmail Kartal öne çıkıyor. Yönetimin gündeminde bulunan Kartal’a taraftarlardan da yoğun destek var. Özellikle sosyal medyada Kartal’ın yeniden takımın başına geçmesi gerektiği yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı. Hatta bir taraftar, cuma namazı çıkışında Kartal’ı takip ederek kendisinden Bissouma ve Sörloth transferlerini talep etti.

Taraftarın İsmail Kartal'ı takip ettiği o anlar:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
