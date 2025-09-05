Murat Yenersoy, Bir Maç Spikerinin Bir Gününün Nasıl Geçtiğini Anlattı

Maçları hafızlarımıza kazıyanlardan biri de şüphesiz spikerlerin sesleri... Bazı golleri onların sesleriyle hatırlıyor, bazı üzücü anlar onların sesleriyle zihnimizde yankılanıyor.

İyi bir maç spikeri maçı daha izlenebilir kılarken, kötü bir spikere denk geldiğinizde tadınız bir nebze kaçabiliyor. Bazıları ise spikerlerden totem hesabı yapıyor. Uğurlu spikerler, uğursuz spikerler...

Böyle olunca spikerlerin o mikrofona gelene kadar yaşadıkları da merak ediliyor.