Murat Yenersoy, Bir Maç Spikerinin Bir Gününün Nasıl Geçtiğini Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2025 - 17:24

Maçları hafızlarımıza kazıyanlardan biri de şüphesiz spikerlerin sesleri... Bazı golleri onların sesleriyle hatırlıyor, bazı üzücü anlar onların sesleriyle zihnimizde yankılanıyor. 

İyi bir maç spikeri maçı daha izlenebilir kılarken, kötü bir spikere denk geldiğinizde tadınız bir nebze kaçabiliyor. Bazıları ise spikerlerden totem hesabı yapıyor. Uğurlu spikerler, uğursuz spikerler... 

Böyle olunca spikerlerin o mikrofona gelene kadar yaşadıkları da merak ediliyor.

Bir spikerin maç günü nasıl geçer, neler yapar?

beIN Sports'un deneyimli ve sevilen spikeri Murat Yenersoy, futbolseverlere bir maç spikerinin bir gününün nasıl geçtiğini takipçileriyle paylaştı. Trabzonspor'un iç saha maçını anlatan Murat Yenersoy, sabahın ilk ışıklarından maç anına kadar yaşadığı tüm değişimleri anlattı.

Murat Yenersoy'un bir gününü buradan izleyebilirsiniz:

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
