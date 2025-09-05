Murat Yenersoy, Bir Maç Spikerinin Bir Gününün Nasıl Geçtiğini Anlattı
Maçları hafızlarımıza kazıyanlardan biri de şüphesiz spikerlerin sesleri... Bazı golleri onların sesleriyle hatırlıyor, bazı üzücü anlar onların sesleriyle zihnimizde yankılanıyor.
İyi bir maç spikeri maçı daha izlenebilir kılarken, kötü bir spikere denk geldiğinizde tadınız bir nebze kaçabiliyor. Bazıları ise spikerlerden totem hesabı yapıyor. Uğurlu spikerler, uğursuz spikerler...
Böyle olunca spikerlerin o mikrofona gelene kadar yaşadıkları da merak ediliyor.
Bir spikerin maç günü nasıl geçer, neler yapar?
Murat Yenersoy'un bir gününü buradan izleyebilirsiniz:
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
