Alya ve Cihan’ın Kostümlerinden Kızılcık Şerbeti Nilay’ı Takipten Çıkanlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.11.2025 - 20:43

Televizyon dünyasında yine gelişmelerle dolu bir günü tamamladık. Gün boyunca sizlere yaşananları aktarmıştık, bir de kaçıranlar için günün öne çıkanlarını kısa bir özetle derledik. 20 Kasım Perşembe günü ekranlarda dikkat çeken anlar burada!

Haydi, gelin günün en çok konuşulan başlıklarına birlikte göz atalım!

Aralık başında sete çıkmaya hazırlanan Yeraltı için cast çalışmaları devam ediyor. Başrollerin yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç ve Koray Şahinbaş netleşen isimlerdendi. Bugünse Hülya Gülşen’in dizide yer alacağı açıklandı.

İkiliyi dizide günlük kıyafetleriyle görmeye alışık olan hayranlar fotoğrafın yapay zeka olduğunu düşündü. Ancak Ozan Akbaba’nın kendi hesabından paylaştığını gördüklerinde ikna oldular.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ve Görkem'i Özge Özacar da Feyza Civelek'i takipten çıkan isimler arasında yer alıyormuş. Tabii bu takipten çıkmalar Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu kadar gündem olmadı fakat dört oyuncunun da Feyza Civelek'i takipten çıkmasıyla setteki gerginlik iddiaları bir nebze de olsa doğrulanmış oldu.

Kısmetse Olur yarışmacısını Zahide Yetiş'in programında gören seyirciler neye uğradığını şaşırdı. Çağrı Özer, programda 'Kilolu bir kadın yanıma yakışmaz. Sevgilimin yanıma yakışması şart' dedi.

Turbo Turabi olarak da bilinen Çamkıran, Survivor'a 3 kez katılmış ve 2 kez de şampiyon olmuştu. Survivor 2026 kadrosunda yer alıp almayacağı bilinmezken Turabi'den merak uyandıran bir paylaşım geldi. Turabi, Acun Ilıcalı'ya seslenerek Survivor'da yarışmak için bir şartı olduğunu açıkladı.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan'ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği 19 Kasım Çarşamba günü aynı zamanda Sakıncalı dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Haftalardır ekrana gelen UEFA maçları sebebiyle çarşamba günleri diziler reytinglerde zirveyi göremiyordu. Eşref Rüya, uzun sürenin ardından 1. sırada yer alarak liderliğe geri döndü.

Yayınlanacak yeni bölümün fragmanında Kanal D'nin ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir'in parodisini gördük. Uzak Şehir skeci henüz yayınlanmadan büyük ilgi görüp sosyal medyada gündem olurken oyunculardan Evliya Aykan'ın Gonca Cilasun'un canlandırdığı Sadakat Albora karakterini taklit etmesi apayrı heyecan yarattı.

ÇGH 2'nin Uzak Şehir parodisi henüz gösterilmeden programın sosyal medyahesaplarından Evliya Aykan'ın makyajla Sadakat karakterine dönüştüğü anlar yayınlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hülya Avşar, ATV'nin yeni dizisi 'Liliyar'dan gelen teklifi kabul etti. Hülya Avşar, dizide Levent Ülgen'in canlandıracağı Faik'in kız kardeşi Fazilet olarak karşımıza çıkacak. Avşar, Liliyar dizisindeki rolü için başörtü takacak.

