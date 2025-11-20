Alya ve Cihan’ın Kostümlerinden Kızılcık Şerbeti Nilay’ı Takipten Çıkanlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyasında yine gelişmelerle dolu bir günü tamamladık. Gün boyunca sizlere yaşananları aktarmıştık, bir de kaçıranlar için günün öne çıkanlarını kısa bir özetle derledik. 20 Kasım Perşembe günü ekranlarda dikkat çeken anlar burada!
Haydi, gelin günün en çok konuşulan başlıklarına birlikte göz atalım!
Birsen Altuntaş, değerli bir oyuncunun Yeraltı ile anlaşma sağladığını açıkladı.
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın kostümlü bir pozu sosyal medyada gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan iki oyuncunun daha Civelek'i takip etmeyi bıraktığı ortaya çıktı.
Kısmetse Olur programlarıyla ünlenen Çağrı Özer, Zahide Yetiş'in programında boy gösterdi.
Survivor'ın en sansasyonel isimlerinden Turabi Çamkıran, Survivor 2026 hakkında yaptığı paylaşımla gündem oldu.
19 Kasım reytinglerine Eşref Rüya damga vurdu ve haftalar sonra zirveye yerleşti.
Çok Güzel Hareketler 2, her hafta yeni bir reyting rekoru kıran Uzak Şehir dizisinin parodisiyle konuşuldu.
Hülya Avşar, 4 yıllık aranın ardından ATV'nin iddialı dizisiyle geri dönme kararı aldı.
